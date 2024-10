[VIDEO] Al ritmo de "Fanático" de Lali, estudiantes de Arte bailaron en Once contra el veto de Milei

En medio de las protestas contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) realizó este miércoles una coreografía en la Estación Once para visibilizar el reclamo. En ese sentido, los alumnos bailaron al ritmo de "Fanático", la canción de Lali Espósito que tiene múltiples indirectas hacia el mandatario.

De esa manera, decenas de estudiantes colmaron el hall central de la estación cabecera del Ferrocarril Sarmiento, mientras la gente grababa la situación. Al final de la muestra, corearon a los gritos: “universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”, a la par que desplegaron una bandera con el lema "Movimiento UNA Resiste".

La performance se difundió a través de las redes sociales, siendo que incluso Lali reaccionó a una de las publicaciones con un emoji de corazón color negro. "La Universidad Nacional de las Artes (UNA) del movimiento realizó una intervención en la estación de Once. . 'Solo muero al estar quieto entre el ajuste y el aprieto', por eso nos movemos. Somos punta de lanza!", escribió el espacio político universitario a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El conflicto por el presupuesto educativo comenzó a principios de año y se intensificó en las últimas semanas, luego de que el presidente vetara la Ley de Financiamiento Universitario. Tras la ratificación del veto en la Cámara de Diputados, los estudiantes tomaron universidades públicas y el Frente Sindical profundizó su "plan de lucha" en coordinación con la FUA y con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores.

Autoridades, sindicatos y estudiantes condenaron los episodios violentos registrados en algunas tomas, como en la Universidad de Quilmes, donde se denunció la presencia de "infiltrados libertarios" que arrojaron gas pimienta a estudiantes.

Al respecto, los gremios del Frente (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, CTERA y Fatun) emitieron un comunicado en el que repudiaron las provocaciones y hechos de violencia en algunas universidades, a la par que acusaron al Gobierno de estimular estos conflictos con una campaña de difamación y estigmatización contra la universidad pública. "Rechazamos cualquier intento de destruir un bien común fundamental para nuestra democracia", expresaron.

Las referencias de "Fanático", de Lali Espósito

La canción de estilo pop rockero "Fanático", lanzada a fines de septiembre, no pasó desapercibida debido a la letra y el videoclip, ya que sus oyentes aseguraron que tiene múltiples indirectas para el presidente, con quien viene teniendo cruces desde finales del año pasado.

El tema comienza con la frase “te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”, a la que muchos vinculan con las declaraciones de Milei en las que señalaba que no la conocía, ya que solo escuchaba “los Rolling Stones u Ópera”. “No soy muy idóneo de la música popular”, había dicho a fines del 2023, tras ser consultado por el posteo de Lali sobre las elecciones: “Qué peligroso, qué triste”.

Si bien a lo largo de la letra no hace mención directa al mandatario, los fanáticos intuyen que algunas otras de las frases están dirigidas a él. “Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático me vuelve loca”, dijo en el tema y se especula que hace referencia a todas las veces que Milei le dio “me gusta” a publicaciones en su contra y la criticó en entrevistas por opinar distinto.

“Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito. Igual vení, acercate, que te firmo la fotito”, agrega en otra parte de la canción, a la que muchos vinculan con sus múltiples cruces. En especial, la vez que Lali calificó de "injusto y violento" el discurso del mandatario en su contra y aprovechó para invitarlo a asistir a ver uno de sus shows para comprobar su profesionalismo.

En el videoclip, estrenado al mismo tiempo que la canción, se observa a un grupo de personas haciendo un “casting” para interpretarla. Entre los participantes ficticios el que más resaltó fue un hombre de mediana edad con patillas, una campera de cuero y una apariencia notablemente similar a la del Presidente.

Toda la secuencia transcurre en un depósito, lo que hace referencia a la oleada de críticas del líder de La Libertad Avanza y sus seguidores a la artista, acusándola de recibir dinero del Estado y llegando a apodarla “Lali Depósito”.

En otro momento aparece un personaje con la remera que dice “Who the fuck is Lali (quién carajo es Lali)?”, relacionada nuevamente con las declaraciones de Milei desconociendo su carrera artística. En este sentido, en una toma diferente aparece una de las bailarinas con una camiseta de los Rolling Stones con los colores de Argentina.

Finalmente, también los fanáticos encontraron una semejanza entre otro de los participantes e Iñaki Gutierréz, excommunity manager del Gobierno que había tratado de “delincuente” a Lali tras los cruces con el Presidente. Sin embargo, después este personaje aparece con un cambió de look, los que algunos relacionan con la aclaración que había hecho el joven libertario en aquel momento: "No soy necio. Lali es muy buena artista".

