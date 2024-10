ADP amenaza con no firmar un acuerdo paritario si no se resuelven los nombramientos del gremio

Por Aries, el secretario general de la asociación de docentes provincial (ADP), Fernando Mazzone, afirmó que “desde hace tiempo no se firman los nombramiento pedidos para dos miembros electos de la junta y, si eso no sale, no se va a firmar ninguna paritaria”.

Según el secretario, la situación data desde hace más de cuatro meses y esto hace que funcionen en minoría en las mesas de dialogo con el gobierno. “La junta es compuesta por miembros elegidos por los docentes, miembros del ministerio de Educación y dos representantes de los gremios, que son de ADP” explicó.

Es así que Mazzone expuso no entender porque se demora tanto dichos nombramientos. “Presentamos un nota con una serie de pedidos y esto se puso explícitamente” aseguró por lo que el gobierno provincial ya estaría al tanto de la situación.

Paritarias docentes

Respecto a las mesas de dialogo de este jueves para llegar a un acuerdo sobre las paritarias docentes, el secretario de ADP aseguró que “se presentó una nota con una serie de pedidos, más allá del ofrecimiento de gobierno, se pide una mejora en la jerarquización docente porque los numero que se manejan son irrisorios. También, una actualización en el incentivo docente conseguido”.

Por el momento, la asociación busca escuchar la oferta de gobierno, por lo que no van con un numero claro para la actualización pero “se tratará de lograr recomponer el salario, respecto al número de la inflación, estamos 23% abajo” sentenció Mazzone.