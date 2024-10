Un grupo de nadadores participó de una competencia que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, y más de 80 deportistas resultaron intoxicados, debido a que se lanzaron a aguas residuales. Es que, según uno de los organizadores del evento, las autoridades no notificaron que se trataba de una zona no apta para baños ese día a raíz de "un error administrativo"

El hecho tuvo lugar el pasado 28 de septiembre en la zona de La Estacada, en el barrio montevideano de Punta Carretas. No se trataba de la primera contienda que realizaban en el lugar, ya que se habían reunido allí el 18 de mayo de este año. Además, era una edición especial, a beneficio de la Fundación Hilo Rosa por el mes de la prevención del cáncer de mama.

La competencia, que era una final del Sudamericano de Aguas Abiertas, fue organizada por los Nadadores de Aguas Frías (NAF) de Argentina, una asociación con la que el colectivo NAF Uruguay comenzó a relacionarse en 2022. Desde ese momento, realizaron varios torneos conjuntos en Punta del Este, Montevideo y el sur argentino y chileno.

De esa manera, alrededor de 150 nadadores, entre los que había una mayoría de argentinos, varios uruguayos y algunos chilenos, se reunieron el pasado 28 de septiembre para hacer una competencia de nado. Sin embargo, ya en las instalaciones del club La Estacada los deportistas se acercaron al agua y notaron un olor "fétido" y el estado barroso del mar. Por ese motivo, varios asistentes decidieron no participar.

Al día siguiente del torneo, 85 de los 92 deportistas que decidieron lanzarse al agua comenzaron con cuadros digestivos, como diarrea y vómitos. En el lugar del evento se encontraba, entre otras autoridades y representantes nacionales y departamentales, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, que fue el encargado de ordenar investigar lo ocurrido.

Según explicó Antonio Stankevicius, referente y organizador de NAF Uruguay, a El País, lo que sucedió fue que nadaron "en aguas servidas". “Hicimos las averiguaciones con la gente de la Intendencia de Montevideo (IMM) y nos contaron que lo que ocurrió ese día fue que coincidió con una reparación que estaban haciendo en el colector que lleva al mar las aguas servidas, y que como tuvieron que cerrarlo, estaban volcando esas aguas a través de una reclusa pluvial que está a unos 100 metros de la zona donde estábamos nadando”, precisó.

En tanto, el pasado 1° de octubre, la organización deportiva publicó un comunicado colectivo en su cuenta de Instagram, donde informaron que “lamentablemente, el evento debió haberse suspendido debido a que las condiciones del agua no eran óptimas para la realización”, lo que provocó que “un gran número de participantes se viera afectado en diversos grados”. “Somos un grupo de nadadores que ama este deporte y se esfuerza por hacerlo de la mejor manera. Reconocemos que en esta ocasión cometimos un grave error y es parte de nuestra responsabilidad asumirlo”, añadieron.

No obstante, NAF Uruguay había tramitado ante la IMM todas las habilitaciones necesarias para hacer esta competición. Sumado a esto, la Junta Departamental de Montevideo había declarado de interés esa actividad el 28 de agosto, por lo que “dispuso, además, la entrega de 50 medallas, 10 trofeos chicos y 10 trofeos grandes a los organizadores del evento para ser entregadas a los participantes”, según se lee en la página web de este organismo

“Nosotros pedimos los permisos a la IMM, que pasa por la comisión ambiental de playas”, manifestó Stankevicius, a la par que indicó que la confirmación de la contaminación la obtuvo de Guillermo Moncecchi, director de Desarrollo Ambiental de la comuna. Incluso el jerarca habría reconocido a los nadadores que hubo un “error administrativo”, según contó. “La zona no figuraba como no apta para baños ese día en la web de la intendencia. No tenía que haber sido habilitada”, agregó el nadador.