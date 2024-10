Todo por un voto: Donald Trump se viste de empleado de McDonald's para desacreditar a Kamala Harris

El expresidente Donald Trump, conocido por su afición a la comida rápida, se presentó el domingo con un delantal negro y amarillo en un McDonald's de Pensilvania, con el objetivo de atacar a su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris. Ella ha mencionado en varias ocasiones que trabajó en la cadena de comida rápida durante su juventud.

Trump, de 78 años, reiteró sin presentar pruebas que Harris nunca había trabajado en un McDonald's mientras estudiaba. En su visita al restaurante, un empleado le mostró cómo empacar papas fritas para la ventanilla de "automac". Trump se mostró sorprendido por el utensilio de servir y comentó: "Es limpio, es realmente bueno, nunca las tocas".

Al concluir su acto, que buscaba atraer a votantes de la clase trabajadora, afirmó: "Nunca olvidaré esta experiencia. Se necesita experiencia. Estoy repasando el tema de las patatas fritas". Cuando los periodistas le recordaron que ese día era el 60º cumpleaños de Harris, Trump le deseó un "feliz cumpleaños", bromeando sobre comprarle flores y papas fritas.

Harris responde a los ataques de Trump

En un mitin en Pensilvania, Trump se refirió a Harris como "una vicepresidenta de mierda", provocando el entusiasmo de sus seguidores. En respuesta, Harris declaró que su rival "degrada" la presidencia de Estados Unidos con su lenguaje ofensivo. En una entrevista con MSNBC, Harris aseguró que los comentarios de Trump son un insulto al cargo y perjudican la autoridad moral del país a nivel internacional.

"Lo que ven en mi oponente, un ex presidente de Estados Unidos, realmente degrada el cargo", afirmó. Además, enfatizó que Trump no debería regresar a la presidencia: "Nunca más debería ponerse el sello del presidente de Estados Unidos. No se ha ganado ese derecho", sentenció.