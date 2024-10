Fórmula 1: Colapinto largará 16° en el Gran Premio de EEUU

El argentino de Williams falló en una zona de curvas y no pudo mejorar su registro. Finalizó 17°, pero por una sanción a Lawson ganará una posición. Antes había terminado 12° en la sprint.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Williams, no pudo clasificarse a la Q2 y largará en la decimosexta posición en el Gran Premio de EEUU de Fórmula 1, en Austin, Texas.

Lando Norris durante la conferencia de prensa en el Gran Premio de Austin, compartiendo su perspectiva sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes pilotos en la Fórmula 1.

Colapinto terminó 17° con un tiempo de 1:34.062, aunque partirá una posición adelante en la carrera de este domingo debido a la sanción que recibió el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) por cambiar el motor.

De esta manera, Colapinto cerró un flojo sábado, que comenzó con un duodécimo lugar en el Sprint race, en el que perdió dos posiciones (con el mexicano Sergio Pérez y el australiano Oscar Piastri).

"HICIMOS UNOS CAMBIOS BASTANTE GRANDES Y SE VE QUE NO FUNCIONÓ" Franco Colapinto se refirió a su actuación en la Qualy donde finalizó 17°.

Toda la temporada de #Fórmula1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/FtamCYE4z5

Su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, largará una posición por delante, ya que cerró su mejor vuelta con solo 11 milésimas menos que Colapinto, aunque tampoco le alcanzó para meterse en la Q2.

La carrera de este domingo será la quinta de Colapinto en la Fórmula 1, luego del GP de Italia, Azerbaiyán y Singapur, además de la Sprint race de este sábado en Estados Unidos. Comenzará a las 16 de nuestro país y tendrá televisación de Fox Sports y de ESPN por Disney+.

Norris, con una pizca de suerte, largará desde la pole position

El británico Lando Norris (McLaren), que intenta pelearle el campeonato al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), largará desde la pole position al marcar el mejor tiempo de la Q3 con un registro de 1:33.616.

Norris tuvo una pizca de suerte sobre el final, ya que Verstappen venía marcando mejores registros en su última vuelta y no pudo completar la misma debido a una bandera amarilla por un choque del también británico George Russell (Mercedes).

Norris, que viene de ganar el GP de Singapur y de terminar segundo en el Sprint race de este sábado, está a 54 puntos del líder del campeonato, Verstappen.

La carrera sprint, un poco complicada

Más temprano, Colapinto finalizó en el duodécimo puesto de la Sprint Race del Gran Premio de EEUU de la Fórmula 1.

El neerlandés de Red Bull Max Verstappen se quedó con el primer lugar, seguido del español Carlos Sainz Jr y el británico Lando Norris.

El pilarense perdió dos posiciones con el mexicano Sergio "Checo" Pérez y el australiano Oscar Piastri. Por otra parte, no pudo superar al piloto de RB, Yuki Tsunoda, en la pelea por el undécimo puesto.

"FUE UNA CARRERA LINEAL Y ABURRIDA". Franco Colapinto analizó lo que dejó la carrera Sprint del #UsGP.

"FUE UNA CARRERA LINEAL Y ABURRIDA". Franco Colapinto analizó lo que dejó la carrera Sprint del #UsGP.

"Teníamos ritmo pero imposible pasar, los Haas iban muy rápido. Tenían un cohete este fin de semana. Se ve que con las mejoras dieron un paso adelante muy grande", analizó Colapinto post carrera carrera corta.

Este fin de semana, y en especial este sábado, será intenso para el argentino. Tras correr el sprint en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, desde las 19 se disputará la clasificación para el Gran Premio de mañana.

La lucha por el campeonato: Verstappen, con más ventaja sobre Norris

Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, venció este sábado con autoridad en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos por delante del español Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen, que no celebraba un triunfo desde hacía casi cuatro meses, aumentó así su ventaja en la clasificación general respecto al británico Lando Norris (McLaren), que cometió un error en la vuelta final que lo condenó al tercer lugar.

A lights to flag victory for Max Verstappen in #F1Sprint

A lights to flag victory for Max Verstappen in #F1Sprint

Bodes well for the rest of his weekend #F1 #USGP

El mexicano Sergio Pérez, compañero de 'Mad Max' en Red Bull, recortó apenas dos puestos desde la salida hasta terminar en el noveno lugar.

La carrera estuvo dominada de principio a fin por Verstappen, que arrancó desde la 'pole position' y lideró las 19 vueltas.

Verstappen sumó ocho puntos más en la clasificación general y ahora aventaja por 54 a Norris.

