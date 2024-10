Axel Kicillof: “La única pelea es contra Milei, no entre compañeros”

El gobernador Axel Kicillof lanzó un fuerte llamado a la unidad dentro del Partido Justicialista (PJ), en medio de un tenso contexto interno y una situación política complicada en Argentina. "La única pelea en la que todos los días pongo cuerpo y alma es la pelea contra Milei y sus políticas de exclusión y crueldad", afirmó en un mensaje claro para evitar distracciones con conflictos internos. El mandatario insistió en que las diferencias internas no deben desatar enfrentamientos: "No quiero ni puedo estimular peleas entre compañeros".

Críticas al gobierno de Alberto Fernández y su impacto en la derrota electoral

En su declaración, Kicillof también hizo una crítica implícita al gobierno de Alberto Fernández, a quien calificó como un responsable del descontento que llevó a la victoria de Javier Milei. "Milei no ganó por accidente; es presidente luego de que el peronismo hiciera un gobierno nacional que no cumplió con las expectativas", aseveró el gobernador bonaerense, en alusión a la gestión de Fernández, que según Kicillof, no estuvo a la altura de lo esperado por los votantes.

La interna del PJ: dos listas y una propuesta de diálogo

El gobernador abordó la interna del PJ que se ha intensificado en las últimas semanas, con la aparición de dos listas para la presidencia del partido, una encabezada por el gobernador Ricardo Quintela y otra por Cristina Fernández de Kirchner. "Mi deseo y mi posición es que se logre un encuentro, un diálogo, y se evite una innecesaria competencia interna", subrayó Kicillof, quien destacó la importancia de evitar que la derecha se aproveche de los debates internos.

Defensa de Quintela y críticas a la lógica de “sometidos o traidores” de CFK

Kicillof se distanció de la idea de que apoya a Ricardo Quintela como su candidato en la interna del PJ, defendiendo su rol como dirigente comprometido. "Quintela no es mi candidato", aseguró, y criticó los ataques hacia el gobernador de La Rioja. "Es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo ‘subo o bajo’, pero sobre todo es un gran error atacarlo". Además, apuntó contra la "lógica del sometido o traidor", que según él ha llevado a malos resultados dentro del movimiento peronista.

Llamado a reconstruir una alternativa opositora amplia

Finalmente, Kicillof remarcó la necesidad de construir una alternativa fuerte para enfrentar al gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri, a quienes calificó de liderar un "nefasto proyecto". “El peronismo es la principal fuerza política de la oposición, y la fuerza que deberá liderar una alternativa amplia y democrática”, afirmó. En su mensaje, insistió en que el PJ debe concentrarse en fortalecer un "escudo" que proteja a los sectores vulnerables y no desgastarse en enfrentamientos internos.