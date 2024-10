Ludopatía en Salta: "Los jóvenes no tienen la percepción del riesgo de estas conductas"

Los resultados del estudio federal "Apostar no es un Juego" fueron presentados oficialmente en Salta hace unos días, durante la tercera mesa de trabajo interministerial sobre "Prevención y Concientización de Juegos Virtuales de Azar y Apuestas On Line".

Allí, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, participaron junto a referentes de distintas áreas de la provincia en esta iniciativa del Gobierno de Salta para prevenir la ludopatía en niños y jóvenes.

A esto se refirió en Aries el secretario de Salud Mental y Adiccciones de la Provincia, Martín Teruel, quien reconoció que los datos recogidos en materia de ludopatía, sobre todo en jóvenes, son preocupantes.

"Hay datos que son preocupantes, fundamentalmente porque una de las cosas que muestra ese estudio es que muchas veces los chicos no tienen la percepción de riesgo en relación a ese tipo de conductas y a ese tipo de prácticas. Es un problema que merece atención y merece que nos ocupemos. Porque las problemáticas del juego en general, y en particular las de apuestas on line, no presentan muchos pedidos de atención y consulta", expuso el secretario.