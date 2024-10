El film promete contar "una historia más íntima del detrás de escena del debut de los Fab Four en The Ed Sullivan Show, que fue visto por 73 millones de televidentes y consolidó a la banda como la más grande del mundo.

Pero la aparición del documental no es la única noticia para entusiasmar a los fans de Lennon, McCartney, Harrison y Starr: el 22 de noviembre, se reeditarán seis "discos estadounidenses" de la banda en vinilo en una colección titulada The Beatles: 1964 U.S. Albums in Mono, que incluye Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night, Something New, The Beatles’ Story, Beatles ’65 y The Early Beatles.

