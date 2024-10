Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco pidieron la indagatoria de Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la causa por el viaje de lujo que realizó a Marbella con Sofía Clerici. Sin embargo, la modelo, a quien le encontraron 600 mil dólares en su domicilio, no fue citada a declarar.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, ante el planteo, el juez federal Ernesto Kreplak intimó a Insaurralde a que en 10 días presente una justificación de sus bienes, tal como establece la ley para las acusaciones contra funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito.

Mola, fiscal federal de Lomas de Zamora, y Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), hicieron su acusación en un escrito de 40 páginas al que accedió Infobae. Allí también pidieron la indagatoria de la ex mujer de Insaurralde, Carolina Álvarez, de dos de sus hijos, Martín y Rodrigo Insaurralde, de su sobrino, Gastón Barrachina y de Víctor Donadío, cuyo hermano estuvo casado con la hermana de Insaurralde, por lavado de dinero por considerar que actuaron como testaferros al ocular con sus nombres el verdadero dueño de los bienes, que era el ex intendente de Lomas de Zamora. Las empresas de Donadío fueron contratistas del municipio de Insaurralde y tuvo obra pública nacional.

“El haber puesto en circulación fondos provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de las distintas funciones públicas ejercidas por Martín Insaurralde, evidenciados por situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés y el incremento patrimonial apreciable que no encuentra correlato con sus ingresos lícitos”, sostiene la acusación.

Y agrega que Insaurralde no solo cometió enriquecimiento ilícito sino que para simular ser el verdadero dueño de los bienes “intervino en la coordinación y control de la logística de las operaciones atribuyendo distintos roles a personas de su entorno familiar y de confianza”. “Estos fondos tendrían su origen en actos de corrupción vinculados a los cargos públicos que ejerció desde, al menos, el año 2003 y habrían sido integrados al sistema económico formal mediante mecanismos que ocultan su verdadero origen”, señalaron los fiscales.