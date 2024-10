Presupuesto 2025: los gobernadores se plantan tras el apoyo al veto universitario

Los gobernadores hicieron su aporte para blindar el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento educativo pero ahora se plantan ante el Presupuesto 2025. En esta ocasión, La Libertad Avanza deberá sumar 129 votos para aprobar la iniciativa presentada por el presidente en el Congreso, una cifra imposible de alcanzar sin el apoyo de los mandatarios provinciales. Ya no alcanza sólo con el PRO de Mauricio Macri.

El apoyo al veto a las universidades fue la última muestra de fe de los gobernadores. Los tres votos junto a La Libertad Avanza de los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, un voto de José Luis Garrido (Santa Cruz), cuatros ausencias de diputados de Catamarca, Chubut, Córdoba y Salta, además de las abstenciones de cuatro legisladores de Misiones, fueron la clave para blindar el veto.

Los gobernadores están irritados. Desde el ultimo encuentro hace casi un mes con Luis Caputo y Guillermo Francos no tuvieron novedades sobre la modificación del anexo de obra pública.

Tampoco por el reclamo de fondos que le corresponden por coparticipación. "Estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal pero reclamamos los fondos que nos corresponden por ley. Apoyamos todo en el Congreso, desde la ley Bases hasta los DNU pero no nos cumplieron nada. El debate por el Presupuesto es el límite", advierten desde una provincia dialoguista.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se presentarán ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer la crítica situación de las provincias ante el recorte de fondos y la caída de la recaudación de cara al debate del proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso.

La convocatoria de estos gobernadores del peronismo, la UCR y PRO estuvo a cargo del bloque Encuentro Federal de Miguel Pichetto que ya acordó con los mandatarios provinciales su asistencia a la comisión que preside José Luis Espert donde se comenzó a analizar el Presupuesto 2025 con la presencia de Carlos Guberman (Secretario de Hacienda) y Pablo Quirno (Secretario de Finanzas).

Anoche se sumó un pedido de invitación al Consejo Interuniversitario Nacional para que expongan, tras el veto presidencial, sobre la critica situación financiera de las altas casas de estudios.

Congreso, al ritmo del veto

Tras la accidentada sanción de la ley Bases, donde el Presidente logró las facultades delegadas que le permitieron por ejemplo decretar que Aerolíneas Argentinas queda sujeta a privatización además de avanzar con el cierre de organismos públicos, el Congreso quedó prácticamente reducido a un ámbito de debate de decretos de necesidad y urgencia y de vetos de Javier Milei a las leyes impulsadas por la oposición. Primer fue el veto a la ley de movilidad jubilatoria y ayer el veto a la ley de financiamiento educativo.

Los gobernadores y la oposición dialoguista solo lograron rechazar, hasta ahora, el DNU que otorgaba 100.000 millones de pesos a la SIDE para gastos reservados. El DNU 70/2023 que desregula la actividad económica y de precios fue rechazado por el Senado pero cuenta con aval tácito de la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza no desplegó en todo el año una agenda legislativa propia mas allá de la ley Bases, los DNU y el tratamiento de los vetos. Por eso los gobernadores se preparan para mostrar los dientes y defender sus recursos de cara al debate por el Presupuesto 2025.

Para aprobar el Presupuesto, será necesario un piso de 129 votos que La Libertad Avanza no puede conseguir sin el apoyo a las provincias. No implica sin embargo un escenario de acuerdo de Milei con los gobernadores, a quienes el Presidente mas de una vez denominó "degenerados fiscales" y les reclamó un ajuste en sus distritos de 60.000 millones de dólares.

El problema para los Gobernadores es que el escenario del rechazo al Presupuesto 2025 implicaría una mayor discrecionalidad para el manejo de las partidas presupuestarias de parte de la Casa Rosada ya que el gobernó nacional debería prorrogar el Presupuesto 2023 teniendo en cuenta que en 2024 no se votó esa ley de leyes.

El ajuste de Javier Milei

Entre los gobernadores dialoguistas empiezan a crecer las preocupaciones luego del ajuste fiscal que ya realizaron en sus provincias. La asfixia financiera para obra pública sumada a la llegada del año electoral donde deberán enfrentar a un peronismo que se reagrupa frente al interrogante de si La Libertad Avanza presentará boleta propia o compartida en sus provincias. Ayer los diputados nacionales de Entre Ríos, Francisco Morchio, Atilio Benedetti y Marcela Ántola, votaron en contra al veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario.

El diputado Morchio, aseguró que "la educación pública, gratuita y de calidad es una prioridad en nuestra gestión en la provincia". "No puedo avalar el desfinanciamiento del sistema público universitario. Compartimos la necesidad de sostener el equilibrio fiscal pero el ajuste no puede ser en donde se construye el futuro de los argentinos", afirmó y luego precisó que “como profesor universitario soy un defensor de la educación pública. Mi voto es por convicción. Son los valores que he defendido siempre y a lo largo de toda mi vida pública".

A su turno, el diputado Benedetti, aseguró ser “radical, y del partido de la Reforma Universitaria que hace más de 100 años declaró la autonomía de las universidades nacionales respecto del Poder Ejecutivo Nacional.

En ese sistema, quien fija el presupuesto de las universidades autónomas es el Congreso, no el presidente”, sostuvo y, por lo cual consideró que el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario “es una intromisión en la autonomía de las universidades nacionales, que siempre defendí con convicción y por esa razón, mi voto es en contra”, afirmó. En tanto, la diputa Ántola remarcó que “la universidad pública es un orgullo para nuestro país, defenderla es nuestra obligación. En ese sentido ratificamos el voto a favor de las universidades votando en contra del veto presidencial”.

Ámbito