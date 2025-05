Deudores alimentarios: Buscan prohibir el ingreso a casinos y eventos deportivos en Salta

Este martes 20 de mayo, la Cámara de Diputados de Salta incluirá en su orden del día un proyecto que propone modificar la Ley Provincial N° 7411 sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Por Aries, la diputada Socorro Villamayor, explicó que la iniciativa busca que aquellas personas incluidas en el registro, no puedan concurrir a eventos deportivos, ni ingresar a casinos.

“Consideré estos lugares porque allí es donde podemos tener verdaderamente un control porque para ingresar tenés que dar DNI. Se conversó con el área de modernización, quienes entienden que es de muy fácil implementación”, expresó.

La legisladora recordó que ingresan al registro de deudores, quienes no hayan pagado cinco cuotas alimentarias de manera discontinuada o tres cuotas seguidas, sin embargo advirtió que muchos casos no son judicializados, por lo que el número real podría superar los 1500.

“Lamentablemente no todas las personas judicializan su situación de no cobro de la deuda alimentar, entonces los 1500 casos que nosotros tenemos hoy en el registro de deudores no son realmente la totalidad, hay mucho más”, señaló y agregó “hay un mal hábito de no pagar, e incluso hasta dibujar ingresos menores, toda herramienta que venga a torcer ello, es bienvenida”.

Así mismo, Villamayor señaló que, en el tratamiento del proyecto, surgió la postura de incorporar otros espacios recreativos como teatro o bailables, sin embargo consideró que esos espacios son de “difícil implementación”.

“Hemos iniciado el análisis con estos dos aspectos porque hemos visto que en otras provincias, como en Catamarca, Río Negro, San Juan, ya se ha implementado y tiene buenos resultados”, cerró.