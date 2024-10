PJ: Quintela va por la presidencia y desafía a CFK

Ricardo Quintela pateó el tablero peronista apenas algunas horas después de que el kirchnerismo iniciara un operativo clamor para que Cristina Kirchner sea la nueva presidenta del PJ Nacional. El gobernador de La Rioja, el único que hasta el momento había expresado su vocación de ser candidato, confirmó este viernes que no bajará su candidatura y que, si es necesario, competirá con la ex mandataria.

Quintela dejó en claro su postura en una conferencia de prensa que brindó en el PJ de Neuquén, donde estuvo acompañado por el legislador provincial Darío Martínez y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, una de las principales promotoras de la candidatura del riojano. Lo mismo planteó en una entrevista que le brindó a Radio 10.

“El peronismo tiene que debatir, y si tiene que competir, tiene que competir”, precisó el gobernador. Y agregó que “la única manera de lograr la unidad monolítica es a través del consenso, o por interna. No hay que temer al proceso interno, el que gana conduce y el que pierde debe acompañar”.

El mandatario riojano tiene pensando seguir caminando el país en busca de apoyos y avales para sostener su candidatura partidaria. El plazo para presentar las listas de candidatos se vence el 19 de octubre y la elección está pautada para el 17 de noviembre.

“El respeto a Cristina es absoluto. Es importante que podamos presentar las dos propuestas y una vez que confluya el proceso interno podemos diseñar el proyecto”, dijo el “Gitano”. Lo extraño de su posición pública es que, en privado, siempre había asegurado que si la ex presidenta y ex vicepresidenta de Alberto Fernández competía, él se iba a correr y bajar su candidatura.

Esto mismo mencionó más temprano el senador K Oscar Parrilli, al ser consultado en radio Futurock: “Quintela dijo que si Cristina se presentaba (al PJ) él iba a resignar su candidatura”. Lo cierto es que hasta el momento la ex presidenta no se expresó públicamente sobre su vocación de conducir el partido.

El operativo clamor a poco del cierre de listas parece no haber caído bien en el armado del riojano, que se mostró sorprendido. “Me extraña la situación porque estamos a dos semanas de la presentación de listas y no había nadie que aspirara a conducir el partido. Nosotros hace seis meses que venimos caminando con una propuesta nueva, que se construye no desde la capital sino desde el interior”, indicó.

