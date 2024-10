En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, el representante de Iruya – Walter Cruz – denunció que el gobierno nacional, por resolución, derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, por lo que se suspenden los trámites de inscripción de personerías jurídicas para las comunidades.

“Hay cientos de comunidades que no se pudieron inscribir, muchos porque entendemos que existimos sin necesidad de personería jurídica”, indicó el legislador, y aseguró que, a raíz de la decisión del gobierno libertario, las comunidades están en alerta.

Resaltó, además, que la decisión se conoce días antes de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural, por lo que pareciera que se “sienten orgullosos” de “dales puñaladas”.

“Sabemos que este gobierno no escucha, no entiende y no va a reconsiderar, parecen burros que pechan y pechan”, señaló Cruz, y continuó: “Es una pena, parece un insulto, una ninguneada más”.

Concluyendo, el representante de Iruya explicó que – según dijeron los libertarios – el registro será ahora responsabilidad de las Provincias, por lo que le solicitó a la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia celeridad en los trámites.

“Para gestionar mejoras en las comunidades nos exigen esta inscripción”, detalló finalizando.