Sáenz en Argentina Day: “Nuestra visión es convertir a Salta en un polo minero de clase mundial”

En Londres, el gobernador Gustavo Sáenz expuso esta mañana aspectos sobre el trabajo que desde el Gobierno provincial se realiza para que Salta se convierta en un polo minero de clase mundial. Fue en el marco del evento Argentina Day- Investment opportunities in Copper and Lithium- que se realiza este martes y que dio inicio con las exposiciones sobre Minería en Argentina y Oportunidades de inversión en las provincias argentinas.

Argentina Day se realiza con el objetivo de promover y posicionar los productos argentinos en mercados estratégicos del exterior, coordinados por la Representaciones diplomáticas, en un formato que se adecua a las condiciones del mercado local, promoviendo encuentros de negocios con potenciales importadores, distribuidores y prensa especializada.



“Salta es un destino estratégico y privilegiado para las inversiones en litio y cobre, no solo por nuestro inmenso potencial geológico sino porque ofrece seguridad jurídica, reglas de juego claras, sustentabilidad y licencia social” aseguró el Gobernador frente a los funcionarios y empresarios presentes.



Sáenz agregó que la Provincia no solo cuenta con una riqueza natural envidiable, sino también con una mano de obra altamente capacitada, un creciente ecosistema de proveedores locales, y una infraestructura en constante desarrollo. “Hemos trabajado fuertemente para que más de 630 proveedores mineros registrados formen parte de esta cadena de valor, asegurando que las inversiones que lleguen no solo encuentren recursos, sino también capacidad y eficiencia para transformarlos en proyectos exitosos”.

El mandatario también se refirió al recorrido que se viene realizando junto a los otros gobernadores provinciales para “atraer inversiones y mostrarle al mundo lo que tiene Argentina y lo que tiene cada una de las provincias”. Destacó en este sentido el trabajo conjunto con los distintos mandatarios sin distinción de banderías políticas ni ideologías, con el objetivo de lograr el crecimiento y desarrollo de todos los argentinos.

“Hoy más que nunca entendemos que Argentina es una oportunidad para el mundo porque el mundo demanda lo que Argentina tiene”, añadió Sáenz al tiempo que resaltó el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), al que Salta adhirió junto a otras provincias para aquellos que decidan invertir. Lo definió como una herramienta clave “que fortalece nuestro atractivo para la inversión internacional y que brinda beneficios cambiarios y aduaneros”. Y agregó “esto viene acompañado por la seguridad jurídica, celeridad, estabilidad fiscal, un marco legal sólido y licencia social que se logra conservando y cuidando el ambiente”.



“Porque hay que producir conservando y conservar produciendo, de esta forma la oportunidad no es solo para los que invierten sino también para las comunidades, para todos, para que puedan vivir dignamente con desarrollo y empleo genuino. Porque buscamos que los beneficios de esta industria se traduzcan en puestos de trabajo, desarrollo de proveedores locales y oportunidades reales para nuestra gente”, finalizó el mandatario al tiempo que agradeció la presencia de funcionarios y empresarios presentes.

Argentina Day

El evento se realizará hasta esta tarde en la Residencia Argentina en Londres y contará con una serie de actividades destinadas a promover y posicionar los productos argentinos en el exterior.

Dio inicio con las palabras de bienvenida de la embajadora en Reino Unido, Mariana Plaza y de la Embajadora en la Argentina, Kristy Hayes. También estuvieron el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe y los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; de Catamarca, Raúl Jalil; de Mendoza, Alfredo Cornejo y de San Juan, Marcelo Orrego y por Río Negro Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente.

De los discursos de bienvenida además participaron el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Kirno; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.