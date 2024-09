Para la ex secretaria de Energía “es inadmisible que se toleren cortes de luz”

“En mi gestión se llevó a cabo una licitación para incorporar potencia térmica, advirtiendo los nodos críticos de argentina, para palear el problema a un costo competitivo pero en diciembre, la nueva administración la dio de baja” lamentó la ex secretaria en Aries.

Luego, Royón reflexionó sobre esta decisión diciendo que “si esta solución no gustaba, debía pensarse un plan alternativo que, aparentemente no lo hay. La realidad es que se debería haber continuado con la inversión en energía, que se recupera en 10 o 15 años, pero no pasó por los diferentes problemas de inflación y poco previsibilidad de Argentina”.

Además, la ex funcionaria analizó la situación de Salta y afirmó que “tenemos una situación privilegiada a diferencia del centro del país pero es inadmisible pensar que se puede tolerar cortes de luz, es un servicio esencial”.

Por último, Royón insistió en que se trata de un “escenario probabilístico y no es que las industrias van a tener tener 3 días sin luz, los cortes serán en días de mucho calor pero no es un escenario ideal y esto se soluciona con inversión, solucionando nuestros problemas macroeconómicos del país”.