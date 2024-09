El Gobierno avisó cortes programados de luz durante el verano

El Gobierno confirmó que habrá cortes de luz programados durante el próximo verano debido a la escasez de suministro energético. El jefe de Gabinete Guillermo Francos detalló que por la alta demanda sumada a años de falta de inversión obligará a tomar esta medida. "Es una situación que viene de años" señaló el funcionario este domingo en declaraciones radiales.



"Va a haber una programación, se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de luz, y como no hubo inversiones en estos últimos tiempos, va a faltar generación y deberá programarse algún corte, sobre todo hacer acuerdos con los sectores productivos, industriales" dijo Francos en una entrevista con radio Mitre.



Energía: el Gobierno confirmó que habrá cortes de luz programados en verano

En ese sentido, el jefe de Gabinete explicó: “Es una situación que viene de años, que hay que encarar seriamente, con inversiones, no se puede estar sujeto a la improvisación, la secretaría de Energía trabaja en este tema”.

Por otra parte, Francos defendió la suba de tarifas: “Aumentan, si no el costo lo tiene que pagar el Estado. Siempre hay que pagar el costo de funcionamiento, si no hay generación razonable a nadie se le puede pedir inversión. La política del Estado es ir terminando con los subsidios para no generar deuda, emisión, inflación”.

Daniel González admitió que será un verano complicado con la energía eléctrica

El secretario de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación, Daniel González Casartelli, reconoció que en el verano habrá dificultades en materia energética. "Va a ser un verano complicado", dijo en su primera aparición pública en su cargo, durante la celebración por los 110 años de Shell Argentina.

"Tenemos restricciones del sector eléctrico en especial en transmisión. Va a ser un verano complicado", dijo González ante un auditorio repleto de empresarios de los hidrocarburos, autoridades nacionales, provinciales la semana pasada.

Según González, uno de los problemas energéticos identificados será en la generación, la que "va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica". En ese sentido volvió a apuntar al cuello de botella de la transmisión eléctrica.

El flamante funcionario que reporta al ministro Luis Caputo anunció que ya se organizó un comité que "está trabajando en medidas de mitigación", pero aclaró que esas soluciones deben ser "del mercado, las soluciones de fondo van a tomar tiempo". Por lo bajo, en el encuentro realizado en el salón El Cubo de Vicente López se apuntó a la falta de obras de infraestructura por freno de la obra pública.

Con información de Ámbito