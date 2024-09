Máximo Kirchner tensó la interna con Kicillof: dijo que hay peronistas con miedo

En el arranque de su discurso, cargó contra el RIGI y cuestionó la política económica del libertario. "Es imposible que los argentinos de bien acompañen un saqueo", definió. Hubo un mensaje para Axel Kicillof y al interior del peronismo: "Hay muchos adentro que no se la aguantan a ella porque no tiene miedo. Y hoy en el peronismo hay muchos dirigentes con miedo".

Una semana después de que su madre, Cristina Fernández de Kirchner arremetiera contra Javier Milei por el plan económico desde la Universidad Nacional del Oeste (UNO en Merlo, el líder de La Cámpora cuestionó al Presidente con dureza. Pero luego hizo un repaso histórico de las derivas del kirchnerismo y, párrafo tras párrafo, fue dejando críticas y repartiendo responsabilidades, en un relato en el que apuntó también contra Alberto Fernández, Martín Guzmán y Daniel Scioli.

"Con el RIGI vienen, arrasan y se van. Miles de pueblos de nuestro profundo interior han visto siempre como estas actividades extractivas generan trabajo por un tiempo y después dejan pueblos abandonados", puntualizó en el inicio sobre el régimen de incentivo a grandes inversiones.

Luego añadió en un cuestionamiento general. "Si un pueblo vive de manera indigna no hay país. Si nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestro gas, petróleo, la minería, el oro y la plata es saqueo. Si hay actividad extractiva en Argentina de la única manera que se va a aceptar es porque hay un pueblo que se puede educar, comer, crecer, realizarse en la vida, si eso no sucede estamos frente a un saqueo", sostuvo.

"Es imposible que los argentinos de bien acompañen un saqueo, a esos argentinos hay que salir a buscar a pedirle que se involucren en el destino del país", siguió el diputado.

El mensaje a la interna del peronismo: de los "complots" al "dedo de Cristina"

Luego se metió de cabeza en la interna del peronismo, que lo encuentra enfrentado con Axel Kicillof por el armado del partido y las candidaturas. "Esta convocatoria tiene que ver con que militantes con diferentes responsabilidades, todas ellas importantes, o muchas veces algunas compañeras y compañeros se confunden y piensan que lo único importante son algunos lugares", deslizó sin nombres.

"Lo que hay que entender es que si hoy yo puedo estar hablando, convocando a pensar, es porque miles de ustedes todos los días laburan, militan y trabajan a lo largo y ancho del país. Y también le dedican un tiempo a construir para los demás", azuzó al auditorio camporista que lo estaba escuchando.

"En ese entender qué es lo que nos pasó, voy a reflexionar con ustedes, que pueden no estar de acuerdo conmigo... La militancia es así, nadie se puede ofender y ver dónde hay ideas de un complot. Al contrario, siempre estuvimos para ayudar a los compañeros y compañeras en los desafíos que tienen", continuó Kirchner, ya en clara alusión a las diferencias con el gobernador bonaerense.

Luego habló de las críticas al "dedo de Cristina", por la selección de la expresidenta para candidaturas y cargos. "Porque ahora dicen 'che, el dedo de Cristina'. Y yo la pregunta que me hago es si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan, qué nos queda a los que no hemos sido señalados por el dedo de Cristina y seguimos haciendo todo lo que hay que hacer", sostuvo el legislador nacional.

Volvió a destacar la figura de Cristina Kirchner al referirse a quienes no la querían como candidata en 2011 ("Y saben cómo terminó esa elección", acotó) y cuando habló del intento de magnicidio.

"Un dirigente no es víctima, un dirigente se propone a sí mismo a la sociedad y asume las responsabilidades y busca conducir al conjunto", afirmó Kirchner.

También dijo que hay peronistas que "no se la aguantan a Cristina" y que tienen miedo. "Había muchos sectores dentro que no se la aguantan, que no se la aguantan a ella. Hay muchos adentro que no se la aguantan a ella porque no tiene miedo. Uno de los problemas que tenemos hoy en el peronismo es que hay muchos dirigentes con miedo y en vez de asumir ese miedo, prefieren... bué", señaló.

Hubo nombres en el aire. Les habló a Mayra Mendoza y a Wado de Pedro, ambos de La Cámpora. Hubo aplausos. También fue correspondido el saludo a la distancia con Anabel Fernández Sagasti, que recibió cariño a pesar de estar en Mendoza y no presente en el club Atenas.

Pero todo cambió con otro apellido: el de Daniel Scioli, candidato a presidente en 2015. Llovieron chiflidos y gritos al escuchar el nombre del actual secretario de Turismo y Deportes del gobierno de Milei.

"No, no... Scioli perdió porque nosotros no militamos por él", ironizó Máximo K. sobre las críticas. Y respondió: "El que no militó nunca fue él, y eso fue el problema. ¡Acá siempre se milita!".

Las críticas de Máximo Kirchner a Alberto Fernández y la chicana a Martín Guzmán

Luego recorrió con críticos los años de Macri, para luego volver a realzar la figura de Cristina Kirchner por las elecciones 2019.

"Cristina estaba muy bien, pero muy bien en las encuestas, y tomó una decisión. Esto sí que quiero que hagamos... porque muchos nos ponen en un lugar que no es cierto. Podrán a fuerza de pauta y vaya a saber qué más decir que nosotros somos siempre el factor de división. Por el contrario, que traigan a un dirigente que haya dejado su lugar para que hubiera unidad, como hizo Cristina en 2019", dijo sobre la decisión de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

La expresidenta "entendió que demandaba que el gobierno de Macri concluyera de forma democrática, como se debía". Y acotó con picardía: "Así fue como Alberto Fernández fue Presidente".

Al expresidente también le llegaron silbidos. Y dardos. Como los que lanzó Máximo Kirchner al decir que "se leyeron mal los resultados de las PASO" de 2019 y cuando fustigó la cuarentena por coronavirus que estableció el gobierno del Frente de Todos en marzo de 2020. Habló de afectaciones "a la salud mental de todos y todas".

En su repaso, le llegó el turno a Martín Guzmán. "Escuché el otro día al ex ministro de Economía que se rajó un sábado 2 de julio a la tarde sin avisarle a nadie, que dijo que se usó políticamente la pandemia", lo chicaneó a Guzmán, uno de los -en palabras de Cristina Kirchner- funcionarios que no funcionan. Habló de "gente que le picaba la cabeza al Presidente y le calentaban la cabeza". Y sobre Alberto F., dijo que "hay que estar preparado para ser Presidente", además de pasarle factura por el pedido de PASO para las elecciones 2023.

"En vez de pedirle autocrítica a ella, que hagan autocrítica ellos. El problema no es equivocarse, el problema es la soberbia de no reconocerlo", subrayó Máximo Kirchner, que responsabilizó al supuesto aislamiento de Cristina Kirchner impuesto por el albertismo por el triunfo de "la derecha".

En el mismo sentido se expresó cuando recordó los días en que la candidatura presidencial de 2023 parecía dirimirse entre Wado de Pedro y Daniel Scioli. "Lamentablemente hubo personas que dudaban si tenía que ser Scioli o tenía que ser Wado. Miren dónde está el compañero, miren dónde esta Scioli. Y nos piden autocrítica a nosotros. ¿Por qué no la hacen ustedes?", enfatizó.

La última aparición pública de Kirchner había sido hace tres meses en Futurock cuando criticó a Milei por una "versión muy Billiken" de Manuel Belgrano en el acto por el Día de la Bandera en Rosario.

Clarín