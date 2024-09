Presupuesto y Pobreza

No quiero detenerme en el bochornoso show de presentación del presupuesto, anoche en el Congreso de la Nación. El proyecto de presupuesto es el que marca las prioridades del gobierno nacional para el próximo año, y más allá de vaguedades y repartir culpas a los últimos 120 años de nuestra historia, lo único destacable fue la ratificación de la decisión de dejar supeditada la vida de los argentinos a su propia suerte, esto es, a las reglas de mercado.

Las ominosas cifras de pobreza que padece el país, las de deserción escolar, las de mortalidad materna o mortalidad infantil, por nombrar solo algunas, me obligan a compartir con ustedes algunas reflexiones propias y otras de gente ocupada en la lucha contra la pobreza, principal tarea que tenemos por delante.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina[1], dirigido por Agustín Salvia, define la pobreza como “privaciones económicas injustas que afectan el desarrollo de las capacidades humanas en diferentes dimensiones de la vida social” Y puntualiza: “Estas privaciones son injustas porque afectan derechos económicos y sociales consagrados por nuestra Constitución Nacional y pactos internacionales”. Derechos que, como indica Salvia, “marcaban de alguna manera la base civilizatoria de la sociedad”.

Las políticas de contención del empobrecimiento basadas en planes sociales han llegado a un límite –sostiene Salvia, quien plantea la necesidad de crear “un puente entre la economía social y la economía más dinámica, porque de lo contrario no vamos a entrar todos. Necesitamos entrar todos creando riqueza, no repartiendo planes sociales”.

No tendremos ninguna política social exitosa sin una estrategia de crecimiento capaz de sustentarla. El consenso sobre la necesidad de sustituir los planes sociales con trabajo genuino en el sector privado y no en la burocracia estatal, para que sea sustentable, requiere de una transformación estructural orientada a multiplicar las exportaciones e impulsar la inserción de la Argentina en el nuevo escenario mundial.

Para reinsertarnos en la región y en el mundo y desplegar una presencia sólida y consistente es indispensable un rediseño profundo en nuestras instituciones y en nuestra economía. Para restablecer la confianza es imprescindible consolidar una sociedad basada en el respeto a la inversión y al trabajo manual e intelectual, con una moneda estable y cuentas fiscales equilibradas, con un estado eficiente en materia de educación, justicia, asistencia social, defensa, seguridad, combate al crimen organizado.

Este rediseño debe contemplar, con absoluta urgencia, la erradicación de la pobreza y la integración social.

Como dice el economista Martín Rapetti, no vamos a lograr nunca reducir la pobreza sin que la economía crezca y tampoco alcanza con sólo crecer; no se puede crecer sin inversión; ni se puede financiar la inversión sin dólares; y no se consiguen dólares de forma sostenida sin exportaciones. Entonces, al proponernos una determinada meta de reducción de la pobreza, nos estamos proponiendo también metas concretas de crecimiento económico, inversión, exportaciones y distribución del ingreso.

Para terminar quiero compartir con ustedes una reflexión del sociólogo peruano Hernando De Soto, un intelectual de formación liberal, en su libro El misterio del capital, advertía que “no tiene sentido continuar pidiendo economías abiertas sin encarar el hecho de que las reformas económicas en curso sólo les abren las puertas a elites pequeñas y globalizadas y excluyen a la mayoría de la Humanidad. Hoy la globalización capitalista está preocupada por interconectar sólo a las elites que viven dentro de la campana de vidrio. Retirar la campana de vidrio y acabar con el apartheid a la propiedad requerirá ir más allá de las fronteras actuales, tanto las económicas como las de la ley”.