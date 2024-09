Durante el III Consejo Federal de Seguridad Interior, el gobernador Sáenz expuso la situación por la que atraviesa la provincia y los objetivos que se tienen en vista durante su gestión.

“Me parece que el gobernador hizo un análisis descarnado de la situación que nos toca vivir, precisamente, porque estamos en Salta, zona de frontera”, analizó Abel Cornejo, ex ministro de Seguridad de la Provincia, al ser consultado sobre la alocución del mandatario.

No obstante, según su criterio, “falta una decisión concreta de luchar contra el narcotráfico por encima de cualquier bandería política”.

“Creo que debe haber un pacto federal de Seguridad, se podrían hacer centros de análisis y perforación criminal. En este momento, los va a haciendo cada fuerza, pero no sé si se hace de forma coordinada”, describió el exfuncionario, y completó: “Hay que tomar decisiones concretas más que el envío de leyes al Congreso”.

Sin embargo, consideró que se debería tratar la Ley de Derribo y la radarización de toda la frontera.

Finalmente, Cornejo opinó sobre las modificaciones sobre Seguridad Interior que pretende llevar adelante la Administración nacional libertaria; la ministra Bullrich considera pertinente que las Fuerzas Armadas luchen contra el ‘narcoterrorismo’ al interior de las fronteras argentinas.

“Nosotros venimos de un pasado reciente que se sigue discutiendo hasta hoy. Uno de los temas es que, por ese pasado, una de las primeras leyes que se hizo en democracia es la Seguridad Interior. Las Fuerzas Armadas no pueden ir en contra de objetivos civiles, para eso están las fuerzas de Seguridad, que están capacitadas, pero no sé si están coordinadas”, sostuvo el exministro, y concluyó: “Ahora, sin decisión política no se puede llegar a ninguna parte. Lo que se necesita es que intervenga una fuerza, bien paga, debidamente seleccionada y que cuente con los medios necesarios para ser efectiva, siempre bajo la órbita de la Justicia Federal”.