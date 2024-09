El 10 de setiembre de cada año se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y Salta no está ajena a las campañas que se llevarán adelante en la fecha.

“Algo en lo que insistimos mucho es en que hay que hablar de estos temas. Durante mucho tiempo se pensó que era mejor no hablar y así se construyen tabúes que no ayudan a resolver el problema”, sostuvo Martín Teruel, secretario de Salud Mental de la Provincia, en ‘No es un tarde cualquiera’, por Aries.

El funcionario aseguró que “hay que poner las cosas sobre la mesa y poder hablar seriamente y con altura.

“Muchas veces hay mitos sobre el problema y eso no sirve para tratar de ayudar a alguien que la está pasando mal”, insistió Teruel.

Advirtió que, si bien no todos los casos son iguales, hay ciertas ‘luces rojas’ que se encienden en una persona cuando atraviesa un proceso anímico difícil y que sus afectos deben prestar atención a lo que sucede.

“Es importante observar si hay estados de ánimo de desesperanza, ideas negativas que la persona comienza a deslizar, la apatía por cosas que, incluso, antes le interesaban mucho”, describió el Secretario, y continuó: “Muchas veces, las personas que concretan un intento de suicidio no es porque se quieran morir, sino porque no saben cómo vivir de otra manera o no sienten que la vida es buena; sabemos que la vida no es un camino de rosas, a veces hay ideas erróneas de que esto no hay que hablarlo y no, hay que favorecer que se pueda conversar sobre el tema”.

Finalmente, Teruel anunció que este martes habrá una agenda nutrida, pero que, en realidad, todo setiembre se realizarán acciones para la prevención del suicidio.