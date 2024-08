“¿Dónde está Tehuel?”: condenaron a un dirigente barrial por el crimen

Fueron seis audiencias, unos 46 testimonios, peritos informáticos, psicológicos y técnicos. Policías y amigos. Un juicio y un acusado: Luis Ramos. Pero, a pesar de que este viernes el Tribunal Oral N°2 de La Plata lo condenó por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género, hay una pregunta que lleva tres años sin respuesta: ¿dónde está Tehuel de la Torre?

El tribunal decidió condenar por unanimidad a Luis Ramos a la pena de prisión perpetua. "Resulta incuestionable que la muerte de Tehuel fue resultado del odio profesado por Luis Ramos", argumentaron en la sentencia.

En la sentencia los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo no sólo condenaron a Ramos por su responsabilidad en el crimen sino también en la desaparición del cuerpo y por "el daño que eso provoca a sus seres queridos" que no han podido despedirlo.

Tehuel se fue de su casa el 11 de marzo de 2021 y esa fue la última vez que lo vieron. Salió alrededor de las 6 de la mañana y fue a la oficina de Desarrollo Humano del municipio de San Vicente, al sur del conurbano con un bolsón de alimentos.

A las 19 tenía que encontrarse con Luis "Luiggi" Ramos --un dirigente barrial que integraba el Movimiento Teresa Vive (MTV), que es parte del MTS--, quien se había comprometido a prestarle dinero y a llevarlo a un trabajo como camarero en un cumpleaños de 15 en Alejandro Korn.

Tehuel era un joven trans y se tomó una selfie con Ramos y con Oscar Montes alrededor de las 20 y ese fue el último registro que se tuvo de él. A la medianoche el celular de Tehuel se apagó para siempre.

Para el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia,Tehuel fue asesinado y su cuerpo escondido. En este proceso se juzgó un homicidio sin cuerpo.

Hay varios elementos que, para la parte acusadora, permitieron probar que Tehuel fue asesinado y que Ramos lo ejecutó junto a Montes. Fue esa selfie la que los ubicó como las últimas personas que estuvieron junto a la víctima, pero Montes pidió ser juzgado por un jurado popular y todavía no hay fecha para ese proceso.

"Creo que le dimos los elementos suficientes al tribunal como para demostrar en primer término la autoría y la responsabilidad de Ramos en la muerte de Tehuel. Con todo el seguimiento que hizo la policía del celular de Tehuel, las pertenencias que encontraron en la casa de Ramos, manchas de sangre con ADN de Tehuel, además de otros elementos que permitieron determinar la autoría y la responsabilidad", aseguró Cristian González, abogado representante de la familia de Tehuel.

En la casa de Ramos, además de la mancha de sangre, hallaron una parte del teléfono de Tehuel que -se presume- no llegaron a destruir y un pedazo de tela que podría ser de su campera.

Respecto del agravante de odio de género, González aseguró que "numerosos testigos" declararon haber escuchado a Ramos repetir que "le daba bronca que Tehuel fuera una persona trans".

"Una de las luchas que tiene la comunidad trans es por la visibilidad. A través de transodio, de decirle chico/chica, lo que hacía Ramos era negarle la identidad, ejercía una violencia simbólica permanente", argumentó González.

Además, explicó: "Los testigos confirmaron que los acusados se referían a Tehuel como 'un desperdicio'. Y que no haya cuerpo es una parte del crimen de odio: porque no les alcanzó con negarle la identidad, con matarlo, se extiende el daño más allá de la muerte porque no se permite que la familia ni la comunicad LGBTIQ pueda despedirlo, tener un duelo. Desaparecer el cuerpo es la forma máxima de invisibilizarlo".

Tehuel había conocido a Ramos trabajando en una cooperativa, mantuvieron una relación de amistad pero sobre todo porque "él era su referente en el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)" y, de acuerdo a la acusación, aprovechándose de la "asimetría de poder", de la diferencia de edad y de su rol en la organización, buscaba tenerlo cerca.

Ramos está imputado en otra causa acusado de abusar sexualmente de un menor a su cargo. Y a su vez "había sido denunciado por militantes del MST por acoso", tenía denuncias por violencia de género.

"Él tenía una fuerte necesidad de seguir sometiéndolo, un disfrute perverso de tenerlo bajo su yugo. Tehuel era una masculinidad trans que buscaba reconocimiento de Ramos, que se lo daba a cuentagotas: le daba trabajo, dinero, le quitaba, era militante y referente de la organización. Tenemos asimetría de edad y de experiencias", describió el abogado de la familia De la Torre.

Además de un contexto de extrema vulnerabilidad social, "Tehuel tenía la necesidad y el mandato social de ser el proveedor de su familia, con su novia y el hijo de la novia, él sentía la presión de ser el proveedor de su familia porque es lo que la sociedad manda. Tehuel iba a buscar trabajo y le decían que podía arrepentirse de su identidad y quedar embarazado. Esa vulnerabilidad le da un escenario perfecto a Ramos para ejercer violencia y una relación asimétrica de poder", concluyó.

