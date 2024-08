El sábado pasado, una mujer fue mordida por un perro en circunstancias que se describieron como "casuales". El animal pertenece a la capilla de calle Urquiza N° 459, entre Buenos Aires y Córdoba.

En diálogo con Aries, Sebastiana Salomón, una de las encargadas, defendió al can asegurando que “no está en la calle” y tampoco es agresivo. "El perro casualmente se me escapó, estaba con la señora que hace la limpieza al frente", explicó, asegurando que la situación fue completamente inesperada. Aunque la mordedura dejó una marca en el brazo de la mujer que justo pasaba por la vereda, subrayó que "no le llegó a lastimar" y solo fue tarascón sin consecuencias, refiriéndose a la rápida intervención que evitó un daño mayor.

"No es que el perro esté en la calle, no jamás", insistió, añadiendo que la mascota tiene todas las vacunas al día y que normalmente está bien controlada. "El perro está cuidado, no suele estar afuera", afirmó, tratando de tranquilizar a la comunidad sobre el comportamiento de su perro.

La víctima, por su parte, decidió no presentar una denuncia, según indicó. "La señora dijo que ella no quería hacer ninguna denuncia, nada", recordó, destacando que la situación no escaló a mayores.

Por otra parte, Sebastiana, minimizó los reclamos de una vecina de alrededores, afirmando que se trata de una persona que “habla cada dos por tres, y es mal llevada en la cuadra”.