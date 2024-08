Milei no descartó intervenir la AFA por las SAD: "No está por encima del Gobierno"

El presidente Javier Milei habló este sábado en una extensa entrevista en la que volvió a dejar un mensaje para Claudio Tapia, el presidente de la AFA. El Jefe de Estado no solamente insistió con la defensa de las SAD sino que también no descartó avanzar en la intervención de la entidad madre del fútbol argentino.

Milei está decidido a que las SAD ingresen en el fútbol local, tema que viene generando cruces con Tapia, quien defiende la figura jurídica de los clubes como asociaciones civíles sin fines de lucro.

En la entrevista que ayer el Presidente concedió a radio Mitre, le consultaron por las sociedades anónimas deportivas, a raíz del Decreto 730/2024, publicado hace diez días en el Boletín Oficial.

"¿Me puede explicar por qué hay gente que cree que la libertad es mala? ¿Cuál es el problema de ampliar el menú de opciones? Es como, no es como que usted, digamos, va al avión y le dicen ´pasta o pollo´ y en otro avión tiene pasta, pollo, carne, lácteos, verduras, y usted dice: 'No, no, no, yo solo quiero pasta o pollo'. Bueno, elija pasta, pollo, ponga lo que quiera, pero deje que los otros, si quieren carne, lácteos, lo que quieran, ¿cuál es el problema? ¿Se puede ser tan obtuso en la vida?", ejemplificó el mandatario sobre el decreto.

En la norma, el Gobierno le da libertad a que cada club elija el pase o el cambio de estructura jurídica de la institución. "No se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva debido a su forma jurídica, ya sea una asociación civil o una sociedad anónima, siempre y cuando esté reconocida por la ley" dice la norma.

Milei enfatizó que el estatuto de la AFA "no está por encima de la Constitución Nacional ni del Gobierno". En su respuesta dejó entrever la idea de intervención de la casa matriz del fútbol argentino.

"Yo voy a avanzar en la agenda de la libertad. Digamos, la AFA no está por encima de la Constitución Nacional, la AFA no está por encima del Gobierno Nacional. Digo, que a mí alguien me explique por qué la libertad es mala", remarcó el mandatario ayer.

El decreto le da el plazo de un año a la AFA y a todas las federaciones deportivas del país para adaptarse a la nueva regulación. En ese sentido, Milei agregó: "Yo lo voy a poner en estos términos: usted tiene que tener las cuentas en orden en el país, en su casa, en el municipio, en la provincia, y en el club de barrio o en la empresa" señaló.

En respuesta a las críticas a las SAD por generar deuda en los clubes, que después generan problemas presupuestarios que podrían derivar en la quiebra de las instituciones como ha ocurrido en varios casos, Milei dejó una respuesta cataegórica: "Cuando usted no tiene las cuentas en orden, se las va a poner de sombrero. Y eso no hace falta que se lo explique yo a usted; usted sabe muy bien cómo funciona una empresa".

El ida y vuelta entre Javier Milei y la AFA

Hace poco más de un mes, Milei había hablado de "curros" en la sede de la AFA y había contado que sueña con un régimen abierto que fomente una lluvia de inversiones. Según pudo averiguar Clarín en ese entonces, en el Ejecutivo calculaban entre 2.500 y 3.000 millones de dólares que podrían hacer su ingreso desde el exterior para potenciar el deporte más popular de los argentinos.

Apenas se reglamentó el decreto que, de acuerdo a la visión del Gobierno, habilita en forma automática el ingreso de las SAD a la AFA, el tesorero de la entidad y mano derecha de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, salió al cruce y avisó que nada va a cambiar en el fútbol argentino. "Las estrategias cambian y el resultado es el mismo", comenzó en un posteo en la red social X, ex Twitter.

"Los clubes son de los socios. Ni siquiera el 'generoso' plazo de un año para adaptar los estatutos de AFA, establecidos por la reglamentación de una norma que en principio anunciaron como operativa (que solo revelen un cambio de estrategia que desvirtúan la necesidad y la urgencia que motivó la norma principal), modificará la voluntad de nuestra Asamblea de integrarnos con asociaciones civiles", puntualizó Toviggino.

Toviggino también había salido al cruce de los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien advirtió en una entrevista que "el DNU está por encima del estatuto de la AFA".

"El estatuto de AFA goza de plena salud y vigencia, lo que no se modificará hasta que libre y democráticamente lo decida nuestra Asamblea, lo que está avalado y ratificado por la Justicia Federal en un fallo reciente que establece el alcance de sus efectos a toda AFA, y no solo al actor (Liga de Salto) como hasta recientemente lo sostuvieron en el Gobierno", cerró Toviggino.

Con información de Ámbito