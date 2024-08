En Salta hubo menos nacimientos que en 2023

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que desde enero hasta julio de este año se celebraron 1401 matrimonios en toda la provincia, 687 en capital y los restantes 714 en el interior. Durante el 2023, en el mismo periodo, existieron 1.742 ceremonias.

Por otro lado, también comentó que según la oficina de estadísticas del organismo desde enero a julio se inscribió 8.848 nuevos nacimientos de los cuales 4.622 son de Capital y resto del interior; en el 2023, durante el mismo periodo se inscribieron 10.933.

Respecto de los divorcios, el Registro Civil sólo inscribe las sentencias y oficios judiciales. Hasta julio del 2024 se inscribieron 1000 sentencias; durante el año pasado también en el mismo periodo hubo un total de 1.313.

Al respecto Ubiergo dijo que, “desde que refuncionalizamos la sala de matrimonios de nuestra oficina central, hemos detectado que más salteños la eligen para llevar adelante este evento que será recordado toda la vida; claro que existe una tendencia mundial que en los últimos años hay una disminución de personas que eligen no casarse y una disminución de nacimientos y Salta no es la excepción, no sabemos puntualmente las causas".

“El Registro Civil ofrece a todos los salteños la posibilidad de poder casarse e inscribir los nacimientos de sus hijos y sentencias de divorcios en la mayoría de nuestras oficinas o delegaciones. Los ciudadanos pueden hacerlo en su lugar de origen, por lo que las personas del interior no necesitan venir hasta Salta”, finalizó.