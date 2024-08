Milei prometió “esfuerzos” para recomponer los salarios de las Fuerzas Armadas

Con un brindis que reemplazó a la tradicional cena de camaradería con la familia militar y la llamativa ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente Javier Milei encabezó en el Ministerio de Defensa el acto de entrega de sables a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Prometió, además, realizar “los mayores esfuerzos”, a partir del segundo semestre, para “ir recomponiendo los salarios, a medida que vayamos estabilizando la situación económica”.

La ausencia de Villarruel no pasó desapercibida. “Le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las Fuerzas Armadas, pero la Presidencia de la Nación, que maneja las invitaciones, y el Ministerio de Defensa no la invitaron. Por lo que lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo”, explicaron.

Acompañaron al Presidente, quien encabezó el acto en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, entre otros. Estuvo, además, el diputado nacional Ricardo López Murphy, exministro de Defensa, y con quien el Presidente mantuvo en el último año fuertes cruces en sus discursos políticos.

Recibieron el sable de manos del jefe de Estado, una distinción simbólica de sus ascensos, los jefes del Ejército, general de división Carlos Alberto Presti; de la Armada, vicealmirante Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Fernando Luis Mengo, entre otros oficiales superiores.

La Nación