Todos los estrenos para este jueves

- ALIEN: ROMULUS de FEDE ALVAREZ

Terror. EEUU. 2024.





- La historia.

Una estación espacial olvidada y nuevos jóvenes colonizadores en contrarán esta nueva forma extraterrestre. Tal cual las anteriores.

- El Director.

Uruguayo (Montevideo. 1978) su mejor trabajo “NO RESPIRES”, 2016, confirmó el espaldarazo que le dio antes SAM RAIMI con “Posesión Infernal”, 2013, y no terminó de consolidar con “LA CHICA EN LA TELARAÑA”, 2018.

El guión es de él y su socio RODO SAYAGUES, también uruguayo.

- Elenco y apuntes de producción.

Todo un cast de jóvenes y promesas, nada que ver con las Alien anteriores.

CAILEE SPAENY (1997) lanzada en “Priscilla”, 2023 y mucho mejor con “Guerra Civil”, 2024.

ISABELLA MERCED (2001), ex Moner, apellido con el que aparece en “Sicario 2: Día del soldado”, 2018, cambiado en homenaje a su abuela.

Es la 9na. De la saga incluyendo las atrofias “ALIEN VS: PREDATOR” del 2004 y 2007.

Producción de SCOTT FREE o sea Ridley Scott y la fotografía del mexicano GALO OLIVARES, “Gretel y Hansel”, 2020, anticipa oscuridad en la textura.



- ROMPER EL CÍRCULO- It ends with us- de JUSTIN BALDONI

Drama Romántico. EEUU. 2024.





- La historia.

Comienza una nueva vida en Boston dejando atrás una infancia traumática. Se engancha fuertemente con un cirujano pero la aparición de un viejo amor dará vuelcos a su vida.

- El Director.

EEUU (1984) éste 3er. Título confirma su tendencia al tema romántico, a pesar que sus inicios fueron con el clip musical, 2008, y con una serie de documentales, 2012.

- Elenco y apuntes de producción.

Es también productora del filme, BLAKE LIVELY (1987) con peso específico de actriz, sobre todo confirmado en “The Town”, 2010, algo menor en “El ritmo de la venganza”, 2020, y “Miedo profundo”, 2016. Es esposa de Ryan Reynolds y se llevaron muy mal en el rodaje con el director también protagonista, dicen que por cuestiones creativas en la post-producción.

Apunta a ser una serie de franquicias por la novela éxito desde 2012 y seguidores de Coleen Hoover.

- INSEPARABLES- Les Inséparables- de JÉRÉMIE DEGRUSON

Animación. BÉLGICA. FRANCIA. ESPAÑA. 2023.





- La historia.

Un títere de DON QUIJOTE y un PELUCHE se cruzará casualmente en el CENTRAL PARK y allí iniciarán una amistad recorriendo todo New York.

- El Director.

Codirigió “EL HIJO DE PIE GRANDE”, 2017, con el belga BEN STASSEN.

- Elenco y apuntes de producción.

En diseño en la animación (tonos, figuras, ambientes) marca la diferencia.

Las productoras se llaman OCTOPOLIS y A CONTRACORRIENTE FILMS.