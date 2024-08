El Gobierno refuerza la custodia de Fabiola Yañez por pedido del juez Ercolini

Se dispuso entonces el envío de dos agentes de la Policía Federal para acompañar con la exprimera dama. Además, se ordenó el regreso de actual custodio de Yañez, debido a que ella manifestó desconfianza por una supuesta cercanía con su expareja.

Mientras tanto, el fiscal Carlos Rívolo, y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, informan que profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) mantuvieron esta mañana una entrevista por videoconferencia con la exprimera dama Fabiola Yáñez, cuyos pormenores permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima. La DOVIC ofrece asesoramiento psicológico a las víctimas de violencia de género.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, en el Ministerio de Seguridad están terminando de implementar temas logísticos y entre el viernes y sábado próximo ambos efectivos estarían volando a Europa para reforzar la custodia de la ex pareja de Alberto Fernández, que se encuentra recluida en su domicilio tras haber denunciado por violencia de género al ex mandatario.

En la cartera conducida por Patricia Bullrich informaron, además, que en el marco de la incipiente causa Ercolini "sólo pidió el recambio de la custodia" de la denunciante y por ahora ninguna otra diligencia. Desde el último fin de semana, cuando trascendió el controvertido episodio, Alberto Fernández se encuentra recluido en su departamento del piso 12 de una torre de Puerto Madero aunque pesa sobre él la prohibición de abandonar el país.

El gasto de la custodia de los ex presidentes y sus familiares había quedado bajo la mira de Karina Milei en plena pasada de la motosierra libertaria. En febrero pasado desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia habían explicado que se evaluaba un recorte habida cuenta que, a su entender, se trataba de un servicio sobredimensionado. Cristina Kirchner, por caso, es protegida por un escuadrón de 120 efectivos de la Policía Federal tanto en CABA como en El Calafate. En ese entonces A. Fernández y su familia contaban con 3 custodios a los que, claro, había que pagarles viáticos en dólares porque aún el exmandatario residía en la península Ibérica.

Pero la reforma, que preveía el dictado de una resolución que ordenara un servicio en el que tallan la Secretaría General y Seguridad por un decreto justamente dictado por Fernández antes de abandonar el poder, no se realizó. En la sede ministerial de Gelly y Obes contaron a este diario que finalmente no se concretó la enmienda y que la cartera que conduce la hermana de Javier Milei sigue estando a cargo "de la evaluación del gasto" de la custodia a los ex mandatarios y que Seguridad es la que ejecuta y planifica los distintos servicios.

"Pero la custodia hasta ahora no se le recortó a nadie", indicó una calificada fuente oficial consultada y reconoció que tanto Fernández como Mauricio Macri suelen tener gastos extras por tener que trasladar a sus custodios al exterior. A ese "club" del viático ahora se sumó Cristina que desde comienzos de semana mantiene una nutrida agenda en México. "Seguridad tiene un límite de gasto", indicaron cerca de Bullrich. Es que, pese a que Secretaría General sigue involucrada en el área, son las partidas de dicho ministerio las que solventan los costos de la protección de los expresidentes.

En el marco de la causa judicial que sustancia el juez Ercolini, el equipo legal del legislador porteño Yamil Santoro, presentó una denuncia que apunta a la custodia presidencial que durante el mandato de Fernández cumplió funciones en un su entorno y en la Quinta de Olivos. No sólo participaban uniformados de esa tarea sino también efectivos de Casa Militar, el organismo dependiente de Secretaría General que tiene a su cargo la seguridad del primer mandatario.

Durante la gestión del antecesor de Milei, según se pudo saber, había un inusual recambio de agentes en la residencia presidencial. A algunos observadores del entorno del denunciado no deja de llamar la atención ese detalle ya que se renovaban con asiduidad los custodios que revistaban tanto en el chalet presidencial como en la residencia de huéspedes. Esta última morada la había ocupado Fabiola con su bebe una vez que decidió alejarse de Fernández por el deterioro del vínculo afectivo que los unía.

El primer contacto con Fabiola Yañez, lo tuvo el miércoles el fiscal Carlos Rívolo. Con un equipo de especialistas puesto a disposición para brindarle contención y la Unidad Fiscal especializada en violencia contra la mujer, sólo resta la declaración de la ex primera dama. Sin ese testimonio no se podrá dar impulso a otras medidas para ir corroborando los hechos. “La víctima declara cuando puede, es la manda”, sostuvieron en Comodoro Py.

Sin plazos preestablecidos, la justicia federal aguarda a que Yañez esté en condiciones personales de declarar para avanzar con la investigación que coloca en el centro de las primeras acusaciones a Alberto Fernández. Rívolo, quien tiene delegada la investigación, le dejó en claro que se la esperará hasta que considere que puede dar su testimonio.

Además, en esta causa la ex primera dama designó a la abogada Mariana Gallego, según sostuvo en un breve diálogo con Clarín la letrada.

La declaración de Yañez es central para ir desentrañando todo aquello que dará sustento a las acusaciones ubican a Alberto Fernández como su agresor, motivo por el cual sostuvo que deseaba denunciarlo.

En la audiencia de este martes manifestó estar padeciendo lo que definió como “terrorismo psicológico” por parte del ex Jefe de Estado. También contó que sufría un permanente acoso telefónico, “de manera diaria”. Según contó, Fernández se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente. Fue a raíz de esa seguidilla de acciones que le dijo al juez Julián Ercolini que deseaba denunciarlo penalmente.

“No cabe duda de que la violencia de género constituye un flagelo de nuestra sociedad que amerita una intervención de los funcionarios del Estado en su prevención y erradicación. Asimismo, también se han valorado detalladamente los compromisos del Estado argentino que obligan a intervenir en casos donde se puede constatar la existencia de peligro para la presunta damnificada por esta clase de sucesos”, escribió el juez cuando desarchivó el legajo reservado sobre el que había informado Clarín y le delegó la investigación a la fiscalía.

Cuando las actuaciones llegaron a manos de Rívolo, el fiscal se puso en contacto con la exprimera dama. Se le explicó en esa conversación cómo continúa el proceso penal que se inició el martes. Pero, primordialmente, se puso a su disposición el área de la Procuración General de la Nación, que brinda asistencia y contención a mujeres víctimas de violencia. Asimismo, se le dio intervención a la Unidad Fiscal especializada en este tipo de delitos.

Con un marco de contención institucional activado, lo siguiente fue indicarle a Yañez que cuando ella considera que puede hacerlo, se le tomará la declaración testimonial.

