Juegos Evita 2024: Pese a la restricción presupuestaria de Nación, Salta viajará con delegación completa

Los Juegos Nacionales Evita tendrán este año un formato diferente, adaptado a la realidad económica del país. Este y otros temas de interés fueron planteados en una reunión informativa encabezada por el secretario de Deportes Sergio Chibán y por la subsecretaria de Deportes, Claudia Vásquez. Habrá 360 deportistas por delegación y la selección estará a cargo del organismo provincial.

Chibán destacó la importancia de los Juegos Evita no solo en lo deportivo sino también en lo social. El funcionario confirmó además que, por pedido del gobernador de la Provincia Gustavo Sáenz, Salta estará presente en Mar del Plata con delegación completa.

La coordinación de la etapa clasificatoria y las finales provinciales corresponderá a la Secretaría de Deportes de la Provincia con la colaboración activa de la Municipalidad capitalina, a través de la Agencia Salta Deportes, además de las instituciones deportivas y los municipios que brindarán la cooperación para el desarrollo del mismo.

Estos juegos permitirán la integración de los deportistas, instituciones y municipios del interior con la Secretaría de Deportes para que se refleje claramente el trabajo en conjunto que llevarán a cabo a través de las distintas mesas laborales que realizará el organismo con los directores de deportes, dirigentes deportivos y competidores entre otros.

Los Juegos Nacionales Evita se realizarán en Mar del Plata del 4 al 9 de noviembre. Con respecto a las fechas, la delegación salteña viajará el 2 de noviembre para llegar con tiempo suficiente para el descanso de los deportistas y para que puedan pasear y conocer la ciudad balnearia.

De la reunión informativa participaron además el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguire; el vicepresidente del ente municipal, Claudio Fernández Zamora; el director de Deporte Social, Sergio Oliver Calvet y los coordinadores de la Secretaría de Deportes Claudio Acuña, José Tolaba, Carlos Visentini, Omar Cruz, Omar Gerez y Hugo Rivero, entre otros. Además, participaron dirigentes de asociaciones y federaciones deportivas de Salta.

Las disciplinas

Deportes convencionales: Atletismo sub 15, Bádminton sub 16, Básquet 3 vs 3 sub 16, Boxeo sub 16, Ciclismo sub 16, Futsal sub 16, Gimnasia Artística sub 13 femenino y sub 16 masculino, Gimnasia Rítmica femenino sub 14, Handball de playa sub 16, Hockey 7 sub 16, Judo sub 14, Karate sub 16, Levantamiento Olímpico sub 16, Lucha libre sub 15, Natación sub 14, Rugby sub 16, Taekwondo sub 14, Tenis sub 16, Tenis de Mesa sub 14, Tiro sub 16, Triatlón sub 16, Voleibol Indoor sub 15, Vóleibol de Playa sub 16.

Deportes adaptados: Atletismo sub 18, Natación sub 16, Boccia sub 18, Goalball sub 18, Básquet en silla sub 16, Vóley sentado sub 18 y Tenis de Mesa sub 18.