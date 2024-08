Considero un imperativo ético compartir con ustedes el documento del Foro Peronismo del Siglo XXI que suscribo, el mismo se titula:

NO A LAS DICTADURAS – NO A LAS AUTOCRACIAS

VENEZUELA: MILITAR LA DEMOCRACIA ES UN COMPROMISO

La Argentina guarda una eterna gratitud hacia el pueblo venezolano y hacia su democracia, que en la noche negra de la dictadura supo cobijar a miles de compatriotas perseguidos y en peligro de vida. De igual modo, la democracia argentina ha sido siempre un espacio abierto y generoso para todos los habitantes de cualquier parte del mundo que se viera amenazado. Prueba de ello son nuestras masivas corrientes de inmigración que dieron sentido y valor a nuestra diversidad y a nuestra cultura democrática. La última oleada masiva de inmigrantes en suelo argentino, es precisamente de migrantes venezolanos amenazados en su tierra. El Peronismo expresa y ha expresado estos valores que sufrió en carne propia. CON LA DEMOCRACIA TODO, CON LA DICTADURA O LA AUTOCRACIA NADA.

Respecto a lo acaecido con las recientes elecciones en Venezuela, los informes de observadores independientes y grupos de oposición indican numerosas irregularidades y prácticas antidemocráticas a lo largo del proceso electoral, lo que ha generado una masiva reacción internacional a la que adherimos, en base a las anomalías registradas antes, durante y después de las elecciones del domingo 28 de julio.

Intimidación y coerción generalizada de los votantes; desigualdad manifiesta en el acceso a los medios de comunicación para los candidatos de la oposición; inhabilitación de las principales figuras y partidos de la oposición para participar en las elecciones; acusaciones de compra de votos a través de la promesa de alimentos y otros beneficios a votantes empobrecidos; inconsistencias y falta de transparencia en los procedimientos de conteo y tabulación de votos, de modo que las actas de votación no están disponibles públicamente; violencia en las calles para amedrentar que se profundizan con otros graves hechos, con muertos, heridos y apresados, con métodos que los argentinos reconocemos en las etapas más dolorosas de nuestra historia, no pueden menos que generar nuestro solidaridad con venezolanas y venezolanos que no quieren más ser gobernados por estas prácticas autoritarias y violentas.

Esta crónica de un proceso anunciado del deterioro de la vida de los venezolanos, agravada por la violencia y la imposición autoritaria, exigen la reacción de todos los demócratas del mundo y aquí estamos sumando nuestra voz al reclamo del pueblo venezolano, porque la democracia es una militancia que nos necesita, y una exigencia que nos interpela como integrantes de la Patria Latinoamericana.

Muchas Gracias