Por segunda vez desde que asumió en el gobierno, Victoria Villarruel visita este fin de semana la provincia de Catamarca. No se trata, como suele ocurrir, de un viaje protocolar relámpago. La vicepresidenta de la Nación llegó este sábado y se quedará hasta el martes en la provincia del noroeste argentino. Según confirmaron a Infobae fuentes cercanas a la funcionaria, aprovechará para descansar durante el domingo y el lunes “con agenda privada”.

Lo primero que hizo Villarruel el sábado al llegar a la ciudad capital de Catamarca fue visitar a Raúl Jalil, uno de los gobernadores peronistas -como el tucumano Osvaldo Jaldo- que sintoniza en la misma frecuencia que el presidente Javier Milei. También tiene previsto para la tarde presentarse en el Predio Ferial local donde se desarrolla la célebre Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que comenzó el 12 de julio pasado y concluye mañana y por la que ya pasaron artistas como el folclorista Peteco Carabajal o la banda pop Miranda!. Antes de irse para la fiesta popular y después del saludo protocolar con Jalil y su gabinete, Villarruel visitó la Gruta de la Virgen del Valle junto a autoridades provinciales.

“Recibimos nuevamente en Catamarca a la vicepresidente @VickyVillarruel con quien estaremos recorriendo la Gruta de nuestra Virgen del Valle y la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Es importante para nosotros contar con su visita en esta fecha tan importante para nuestra cultura y tradiciones”, escribió el gobernador Jalil en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

El domingo, temprano en la mañana, saldrá rumbo a Tinogasta, donde será recibida por el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda. Más tarde, está previsto que almuerce en las Termas de Fiambalá. El lunes hará una excursión por la famosa Ruta de los Seismiles (un recorrido a través de la Ruta Nacional 60 por 20 cumbres que están por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar) y a la vuelta cenará temprano en el Hotel Las Pircas de Tinogasta.

En conferencia de prensa, Úsqueda dijo que la Vicepresidenta recorrerá lugares turísticos como Las Termas y el Balcón del Pissis. “Será nuestra oportunidad para plantearle nuestros proyectos y anhelos”, anunció. El martes, finalmente, regresará a la capital provincial y a las 19, recién, volverá a Buenos Aires.

Es la segunda vez que Villarruel visita Catamarca desde que ocupa la vicepresidencia de la Nación. La anterior había sido en abril pasado; también visitó a Jalil (que semanas atrás firmó el Pacto de Mayo en Tucumán) y desarrolló una agenda de su interés: la fe católica, las fuerzas armadas y la tradición.

La vicepresidenta tiene un vínculo personal con Catamarca. Allí vivió niña con su padre, Eduardo Villarruel, quien a fines de la década de los sesenta estuvo alistado como subteniente del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17. Oriundo de Santa Fe, el militar se integró a la vida local y hasta participó del club de básquet Montmartre y del combinado local catamarqueño. “Catamarca siempre ha estado muy presente en la familia Villarruel y siempre fue una de las primeras provincias que quise venir a visitar”, declaró en aquel momento.

Villarruel viene de protagonizar una polémica con internas dentro del propio Gobierno después de haber expresado su apoyo al futbolista Enzo Fernández. “Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!”, escribió la vice en su cuenta de X.

Fue después de que el mundo del fútbol, y especialmente los jugadores de Francia, repudiaran el video en el que se ve a Fernández cantar una canción de cancha con un mensaje racista. Sin embargo, la tensión escaló a niveles diplomáticos y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mantuvo el jueves un encuentro de urgencia con el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, para pedir disculpas ante las palabras de Villarruel.

“No fue un tuit feliz. Por las cuestiones deportivas, tenés que ir por el lado deportivo y no generar un quilombo institucional en términos diplomáticos”, comentó el propio presidente de la Nación el viernes, durante una entrevista concedida al animador Alejandro Fantino en su canal de streaming. Aseguró que los franceses ‘’estaban calientes’' y repitió que ‘’las cuestiones deportivas se arreglan en el plano deportivo y las cuestiones políticas, en el político. No podés hacer esa mezcla, pero ya está. Cosas que pasan’'. Milei fue tajante y dijo: “Lo arregló Kari”.

Además, en la charla con el ex relator de fútbol, reconoció cierta distancia de pensamiento con la vicepresidenta: ‘’Si hay algo que me caracteriza es que digo lo que pienso y hago lo que digo. Tenemos diferencias, ¿cuál es el problema?. Pasó eso, listo. Se arregló. Seguimos para adelante. Seguramente hay algunas cosas que yo hago que a ella no le gustan, ¿y cuál es el problema? En el 95% vamos para el mismo lado’'.

