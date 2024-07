Donald Trump, en su primer acto tras el atentado: "Recibí un balazo por la democracia"

El expresidente de los Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, reapareció en un acto de campaña en Michigan, tras el atentado sufrido en Pensilvania, y anunció: “Siguen diciendo que soy una amenaza para la democracia. ¿Qué demonios le he hecho yo a la democracia? La semana pasada recibí un balazo por la democracia”.



Una semana después del intento de asesinato que sufrió durante un mitin en Pensilvania, el líder republicano se presentó junto a su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, el senador de 39 años que eligió como compañero de fórmula.



Donald Trump: “They keep saying ‘He’s a threat to Democracy’… What the Hell did I do to Democracy?”

“Last week, I took a bullet for Democracy.”

pic.twitter.com/I1fuFiv9BF

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 20, 2024

Durante un acto en Grand Rapids, en el estado de Michigan, para el que se desplegó un amplio dispositivo de seguridad, Trump agradeció a sus seguidores las muestras de apoyo y opinó: “El Partido Republicano es el partido de la gente. Nos convertimos en un gran partido, crecimos como nadie lo hizo en toda la historia”, afirmó el candidato republicano.

Además, el expresidente norteamericano no dejó pasar la situación del Partido Demócrata, en el que algunos funcionarios exigen la renuncia de la candidatura del presidente Joe Biden.“En este mismo momento, los jefes del Partido Demócrata están frenéticamente intentando derribar los resultados de las primarias de su propio partido para sacar a Joe Biden”, comentó, chicaneando más tarde de que el partido “no tiene ni idea de quién es su candidato”.

Donald Trump comically reenacts the assassination attempt against him.

Incredible sense of humor for him to be able to joke about it a week later

pic.twitter.com/xauOTAf1ej

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 20, 2024

Con la presencia de 20.000 republicanos, el líder del partido y candidato a presidente se metió de lleno en la campaña y concluyó: “Cuando voten por Biden, probablemente estén votando indirectamente a (Kamala) Harris, de todas formas”, agregó el ex presidente. Los sondeos de opinión muestran una disputada carrera entre los dos en el país, con una leve ventaja para el candidato del Partido Republicano.

Con información de C5N