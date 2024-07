Este sábado 20 de julio se llevará a cabo el primer encuentro de Arte y Música en la Glorieta con un tributo a Soda Stereo junto a la “Camerata Stradivari” y la banda “Fuera de Contexto”. La actividad se suma a las diferentes propuestas que realiza el municipio en este espacio icónico ubicado en la plaza 9 de Julio.

"La Camerata Stradivari viene presentando desde el año pasado, sobre todo en el Teatro Provincial, varios tributos y la idea es hacer una muestra de lo que es esa obra que es de mucha calidad, y de allí poder llevarla más adelante al Teatro Municipal", expresó en ´No es una tarde cualquiera´ -por Aries- la coordinadora de Cultura Activa, Ariana Benavides.

Así mismo, destacó la participación Fernando Belton, Tatiana Papi y Martín Mauricio Molina, artistas plásticos, quienes realizarán pintura en vivo en la Glorieta. "Tenemos varios proyectos, a fin de año queremos hacer una muestra con artistas que participen", adelantó Benavides.

Por su parte, Luiso Rojas miembro de la Camerata señaló que "la función va a contar con la banda Fuera de Contexto, somos cinco músicos de formación clásica, bajo, guitarra, voz, teclado y batería, con la implementación de un violín y un cello cargo de la Camerata Stradivari”.

La presentación contará con canciones del legendario MTV Unplugged y grandes éxitos como: “Prófugos”, “Trátame Suavemente”, “En la ciudad de la Furia”. Tocarán en vivo: Mauro Sáenz en voz, Nicolás Cruz en guitarra, Luiso Roja en bajo eléctrico, Álvaro Balderrama en batería, Nicolás Cornejo en teclados, Catalina Güemes en violín y Javier Montalvo en violoncello.

Acerca de los artistas plásticos

Fernando Belton nació en Salta capital, el 25 de junio de 1980. En el año 2001 se radica en la ciudad de Córdoba donde ingresa a estudiar en la UNC la Licenciatura de Pintura. En el 2013 se radica en la ciudad de Bs As, donde trabaja como docente en instituciones privadas y en su taller particular. Su obra se encuentra en diferentes colecciones particulares tanto en la Argentina como en el exterior. Ha expuesto en numerosas muestras individuales como colectivas, participando de diferentes ferias especializadas en Arte. Desde el año 2021 y en la actualidad vive en Salta capital, donde se desempeña como docente en la cátedra Producción Artística Rotativa Pintura III en la Escuela de Bellas Artes Tomas Cabrera. También trabajara en su taller particular.

Tatiana Papi. Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la U.N.A (Universidad Nacional del Arte). En el año 2016 asiste al Taller de Dibujo «Abstract Drawing» en la Universidad de Stanford (EEUU). Exhibió su trabajo en numerosas galerías, centros culturales y ferias de arte, como Galería Gachi Prieto (CABA), Centro Cultural Recoleta (CABA), Expotrastiendas (CABA) y Estudio Abierto Puerto ¨Containers¨. En 2019 participó del Programa de Artistas Proyecto PAC, coordinado por la galería Gachi Prieto (CABA). En el año 2023 participó como expositora del Ciclo ¨Cultura en Democracia¨, organizado por la Sec. de Cultura de Salta, en la Usina Cultural. En 2024 participó en diferentes exposiciones colectivas entre ellas en la Casa de la Cultura de la Provincia de Salta, situada en la ciudad de Buenos Aires.

Martín Mauricio Molina, 32 años. Estudió Tecnicatura en Artes Visuales con orientación en Diseño Gráfico en el Instituto Superior de Bellas Artes “Tomás Cabrera”. Residente en la ciudad de Salta, es artista visual y urbano, dedicado al muralismo. Trabaja como imagen la naturaleza local por un sentido de pertenencia mezclando diferentes técnicas, colores y texturas. Los pilares donde se cimenta su obra son la espiritualidad, el tiempo y la libertad, temas que despiertan en él diversas inquietudes. Participó en muestras individuales y colectivas en el país, como así también en ferias de arte, y en proyectos murales en la provincia.