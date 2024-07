Echaron a Karagozian del Consejo de Asesores tras criticar a Caputo

"Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian", informó Manuel Adorni, vocero presidencial de Javier Milei, en las redes sociales.

Karagozian fue nombrado hace algunos días si bien el consejo se encontraba operativo hace varios meses. Luego de aparecer en como miembro del equipo, brindó una entrevista donde presentó su visión del estado de las empresas argentinas, contraria a la del Poder Ejecutivo.

"Las medidas son financieras. Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?", cuestionó.

Además, apuntó a la situación de los empresarios y los despidos: "Cuando ves que esto no tiene solución temprana, tenés que despedirlos lo más rápidamente posible porque después no podés ni pagar la indemnización porque no tenés la capacidad financiera para hacerlo, entonces los despedís para sobrevivir a una invernada larga".

Durante la conferencia de la mañana, Adorni había asegurado que se aceptaban voces disidentes en el Gobierno pero remarcó que esa no era la visión que reinaba en la Casa Rosada sobre el rebote de la industria que se mantiene en recesión.

El empresario textil además mantuvo un duro cruce en redes con el subsecretario de Prensa, Javier Lanari. Señaló como "bastante estúpido el comentario" del funcionario, quien elogió la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio de eliminar el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país.

