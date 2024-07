La UNSa descarta el cuestionamiento del Gobernador y explica que no hay demanda de extranjeros

La afirmación del gobernador Gustavo Sáenz que se debería cobrar la educación universitaria a extranjeros generó una fuerte reacción del Secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Sebastián Aguirre Astigueta, quien calificó por Aries la propuesta como "inviable, anticonstitucional y discriminatoria".

Aguirre Astigueta explicó: "Se trata de un tema que está por fuera de las competencias del gobernador; estamos hablando de algo mucho más complejo. La Constitución garantiza el acceso a la educación para todos, y no existe un problema real de números que justifique esta propuesta. El número de estudiantes extranjeros es muy bajo y no tiene un impacto significativo en el presupuesto. No entiendo por qué se plantea esta iniciativa ahora, especialmente cuando Argentina siempre fue un país abierto al mundo".

El Secretario también subrayó que la realidad del interior del país es distinta a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde existe una mayor diversidad y los extranjeros representan solo un 3% de la población estudiantil, sin causar ningún conflicto ni gasto extra. "De hecho, muchos de estos estudiantes contribuyen a la economía local gastando sus dólares y pagando sus alquileres e impuestos".

Aguirre Astigueta continuó criticando la propuesta, considerándola como una estrategia, impulsada por un discurso de ultraderecha que está ganando terreno a nivel mundial sin ser Salta la excepción.

"En la provincia la presencia de estudiantes bolivianos y paraguayos es mínima, y ellos se integran perfectamente. Pensar en una sociedad dividida entre nacionales y extranjeros es un enfoque que atrasa. No busquemos problemas donde no los hay", reflexionó.

Finalmente, cuestionó la falta de datos concretos para respaldar las declaraciones del gobernador: "¿Cuáles son los números que él maneja para afirmar que los extranjeros están quitando lugares a los argentinos? Estoy en contra de este modelo porque discrimina", terminó.