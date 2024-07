Conclusiones del primer día de la Convención Nacional Republicana

Trump se unió al hombre que había elegido horas antes como su compañero de fórmula para la vicepresidencia, el senador de Ohio JD Vance, en un palco a las 10 de la noche, hora del este, para los discursos finales de la noche de este lunes. La multitud coreó "lucha", la palabra que un Trump con la cara ensangrentada había gritado varias veces, mientras levantaba el puño en el aire, mientras el Servicio Secreto le sacaba a toda prisa del escenario en Butler, Pensilvania, este sábado.

Fue un momento memorable en un día en el que los delegados republicanos nominaron oficialmente a Trump para la tercera elección presidencial consecutiva, confirmaron a Vance como su compañero de fórmula y abrieron una convención de cuatro días destinada a argumentar a favor de otro mandato de Trump y en contra de la reelección del presidente Joe Biden.

Trump elige a Vance

En lugar de elegir a su compañero de fórmula antes de que los republicanos se reunieran en Milwaukee, Trump quería un elemento de sorpresa en la convención de este año - y lo consiguió, manteniendo vivo el juego de adivinanzas hasta este lunes por la tarde. Trump llamó a Vance 20 minutos antes de anunciar que había elegido al senador de Ohio en TruthJ D vance Social, según dijo a CNN una fuente familiarizada con el proceso. Los dos se habían reunido en el club Mar-a-Lago de Trump este sábado, antes del mitin en el que Trump recibió un disparo en la oreja.

La elección refleja la creencia de Trump de que Vance es un comunicador eficaz que puede vender la agenda populista de Trump, en particular a los votantes de clase trabajadora en estados como Pensilvania y Wisconsin, donde las elecciones presidenciales pueden decidirse por miles de votos. "Es coherente con el llamamiento de Trump a los hombres y mujeres trabajadores", dijo de Vance el gobernador de Ohio, Mike DeWine. "Además, alguien que comparte su deseo de ampliar la base del Partido Republicano".

Vance ahora vs. Vance entonces

Vance es una especie de arma de doble filo para los republicanos, que apuestan por su capacidad para transmitir el mensaje de Trump, pero tendrán que lidiar con la propia historia del senador. Antes de presentarse a su escaño en el Senado en 2022, Vance fue capitalista de riesgo, comentarista político y autor del best seller de memorias "Hillbilly Elegy". En público y en privado, fue un crítico estridente de Trump, un material que los demócratas seguramente reproducirán durante toda la campaña.

Trump apuesta a que el hecho de que Vance articule su evolución de crítico a partidario de Trump resultará mucho más potente que esos comentarios anteriores. Después de todo, él convenció a Trump de su cambio de opinión. El respaldo del expresidente fue lo que impulsó a Vance a la victoria en unas primarias republicanas muy concurridas en la carrera al Senado de Ohio 2022.

Los aspirantes a la vicepresidencia tienen su momento

La elección de Vance fue la gran noticia de este lunes, pero los delegados y observadores de la convención escucharon también a otros republicanos a los que Trump consideraba para la vicepresidencia. Elogiaron a Trump, y algunos parecían hacerlo con la vista puesta en 2028.

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, presumió de no haber aplicado prácticamente ninguna restricción comercial durante el apogeo de la pandemia del coronavirus. "El presidente Trump honró la Constitución. Me dejó hacer mi trabajo. Y me permitió mantener a mi pueblo libre", dijo. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, trazó paralelismos implícitos entre su propia trayectoria como director de una empresa de capital riesgo y la trayectoria empresarial de Trump, así como entre el historial del primer mandato de Trump y sus propios logros económicos.

La representante Elise Stefanik habló en nombre de la delegación de Nueva York durante la votación nominal para nominar a Trump, afirmando que ganará Nueva York en noviembre, una posibilidad poco probable, dada su tendencia demócrata. El representante de Florida, Byron Donalds obtuvo un espacio en el prime time, contando la historia de cómo su madre soltera le metió en un colegio privado. "Mi madre luchó por mí", dijo. "Donald Trump cree que todos los padres merecen poder elegir y todos los niños merecen una oportunidad", dijo.

El más memorable podría haber sido el senador por Carolina del Sur Tim Scott, que estableció una conexión religiosa con el intento de asesinato del sábado. "Nuestro Dios todavía salva. Todavía libera. Y sigue liberando. Porque este sábado, el diablo llegó a Pensilvania con un rifle en la mano. Pero un león americano se puso en pie y rugió", dijo Scott.

El presidente de los Teamsters presenta un programa favorable a los trabajadores

Lo más extraño del discurso pronunciado en horario de máxima audiencia por Sean O'Brien, presidente de la Hermandad Internacional de Teamsters, fue que tuvo lugar en una convención republicana. Los sindicatos llevan mucho tiempo apoyando mayoritariamente a los demócratas y luchando contra las políticas antisindicales de los republicanos, sobre todo en Wisconsin.

Pero O'Brien, el jefe de un sindicato de 1,3 millones de miembros que no apoyó en la carrera presidencial de 2024, dijo que se niega a "seguir haciendo lo mismo que hicieron mis predecesores." "Hoy, los Teamsters estamos aquí para decir que no estamos en deuda con nadie ni con ningún partido", dijo.

O'Brien dijo que Trump no tiene miedo de las "voces nuevas, ruidosas y a menudo críticas". Lo que no dijo es que Trump adoptó posiciones políticas mientras estaba en la Casa Blanca, y nombró a varios funcionarios, a las que se oponían los sindicatos. "El pueblo estadounidense no es estúpido. Saben que el sistema está roto. Todos sabemos cómo se maneja Washington. Los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de ganar esta lucha", dijo O'Brien.

O'Brien aprovechó su discurso para instar a los republicanos a adoptar posturas populistas y favorables a los trabajadores que están en desacuerdo con gran parte de la ortodoxia conservadora del partido. Gran parte de su discurso recibió una tibia respuesta del público. Sin embargo, Trump y los que estaban en su palco VIP se quedaron mirando atentamente, lo que ilustra cómo Trump ha puesto patas arriba gran parte de esa ortodoxia.

El discurso fue una sonora alarma roja para Biden, cuyo camino hacia un segundo mandato depende del fuerte apoyo de los trabajadores sindicados en los estados del "muro azul" de Michigan, Pensilvania y Wisconsin. También es preocupante para Biden, que está tratando de contrarrestar las preocupaciones de sus compañeros demócratas sobre su edad, el impulso que O'Brien dio a la imagen de Trump.

Trump apunta a la coalición demócrata

El discurso del presidente de los Teamsters fue una de las varias formas en que los republicanos intentaron reducir la coalición que ayudó a Biden a ganar la Casa Blanca en 2000. Donalds, el congresista de Florida, fue uno de los varios republicanos negros que tomaron la palabra, lo que refleja el intento de la campaña de Trump de hacer incursiones entre los hombres negros, en particular.

Amber Rose, una personalidad mediática e influyente, dijo este lunes que las familias estadounidenses eran "más seguras, más ricas y más fuertes" con Trump. Su intención era atraer a un público más joven y diverso, y explicó cómo se convirtió en partidaria de Trump. "Estoy aquí esta noche para decirles que, independientemente de su formación política, la mejor oportunidad que tenemos de dar a nuestros bebés una vida mejor es elegir a Donald Trump presidente de Estados Unidos", dijo Rose.

Los intentos de abrirse paso entre los trabajadores sindicados, los votantes negros y los votantes más jóvenes -aunque solo sea mínimamente- podrían resultar decisivos en noviembre, si las elecciones se deciden una vez más por decenas de miles de votos en un puñado de estados clave.

El momento Ron Burgundy de Ron Johnson

Dos días después del ataque contra Trump en Pensilvania, muchos oradores republicanos pronunciaron este lunes por la noche una retórica más fría de lo habitual. Sin embargo, una notable excepción se produjo en el discurso del senador por Wisconsin Ron Johnson, cuando calificó las políticas demócratas de "peligro claro y presente para el país."

El portavoz de Johnson dijo que se trató de un error, y que el senador pronunció una versión antigua de sus comentarios que había sido cargada por error en el teleprompter, en lugar de una nueva versión llamando a la unidad.

cnn