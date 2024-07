Elecciones en el PJ nacional: “todavía no se discuten candidaturas, si propuestas”

En medio de la discusión que atraviesa el peronismo, en el programa Pasaron Cosas, el vicepresidente del Partido Justicialista salteño y secretario Administrativo de la Cámara de Diputados, Gastón Galíndez, se refirió al proceso eleccionario que tendrá lugar el 17 de noviembre y la participación del interior profundo dentro del armado nacional.

“Pasó algo interesante en la provincia de Buenos Aires, Lucía Corpacci, Axel Kicillof y Ricardo Quintela, todas autoridades del PJ estuvieron un acto del partido”, comenzó el análisis Galíndez.

Para contextualizar, la senadora nacional y vicepresidenta del PJ nacional, participó del acto en homenaje por el 50º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón que se realizó en la quinta de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, invitada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y estuvo en el escenario también acompañada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Atento a ello, Galíndez destacó que “esta elección vendrá con un gran consenso del interior, entre Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Jujuy, Formosa”, expresó. “Se está poniendo sobre la mesa, por ahí no candidaturas todavía, pero si decir cuáles van a ser las propuestas”, agregó.

En otro orden, Galíndez en su rol de secretario Administrativo de Diputados, realizó su análisis respecto a la liberación del mercado por parte del presidente Javier Milei y la reciente aprobada Ley Bases.

“El Gobierno tiene que generar condiciones para el crecimiento porque estamos en un proceso de estanflación tremendo”, advirtió.

“La economía está parada y no hay aspiraciones de crecer. Cuando no hay crecimiento, no hay inversión porque tampoco hay consumo. No es un círculo virtuoso, sino vicioso”, apuntó.

Galíndez en ese sentido defendió el rol modelador del Estado, aunque reconoció que se debería reforzar el control del gasto público.

“El Estado es regulador no el perverso como dice el Presidente, donde la economía armonice el capital con el trabajo. Lo que está mal hay que sacarlo, pero no todo. Acá falto control”, cerró.