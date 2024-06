Evo Morales acusó a Luis Arce de hacer un "autogolpe": "Mintió al mundo entero"

El exmandatario de Bolivia Evo Morales señaló este domingo al presidente Luis Arce, su antiguo aliado, de haberle mentido "al mundo entero" con el frustrado plan militar para derrocarlo que tuvo lugar el pasado miércoles. En ese sentido, planteó la posibilidad de que en realidad pudo tratarse de "un autogolpe".

"Yo pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido: parece autogolpe", sostuvo Morales en su espacio radial de los domingos emitido desde el departamento de Cochabamba. Pero "siento, no sé si estoy equivocado, que Lucho faltó al respeto, a la verdad; nos engañó, mintió, no solo al pueblo boliviano, sino al mundo entero", agregó el influyente líder indígena en referencia a Arce.

Al respecto, el expresidente aseguró que recibió información que lo está "convenciendo" de que en realidad "ha sido un autogolpe". Según el exmandatario, supo por fuentes de un ministerio que Arce iba a dejar la presidencia a una "junta militar" para evitar que "Evo sea presidente" de nuevo.

Sumado a esto, también cuestionó que el actual presidente, en reemplazo del destituido Juan José Zúñiga, nombrara al frente del ejército al general José Sánchez, cuando éste "participó en la planificación del golpe o autogolpe". Además, al momento de su captura, el excomandante del ejército dijo que el propio Arce le pidió que "prepara algo" para aumentar su popularidad, lo que fue desmentido por el jefe de Estado boliviano, quien asumió el poder en 2020 por un período de cinco años.

"Como dijo el general [Zúñiga] es para levantar su imagen. Hay comentarios [que piensa] dejar la Presidencia a la junta militar para que Evo no sea presidente. Junta militar [o] Evo es el conflicto. Nacional e internacionalmente [están] convencidos, el blanco era Evo, [pero] ha fracasado", afirmó Morales durante un acto en la Federación Yungas Chaparé.

Y agregó: "Será golpe o autogolpe, se debate, [pero] estoy más convencido que es un autogolpe para levantar su imagen o dejar la Presidencia a la junta militar, es muy seria esa denuncia".

Otro de los motivos de esta intervención militar sería tapar "la mala gestión" del Gobierno. Por ese motivo, Morales destacó que desde el miércoles no se habla sobre la falta de combustible, desvío o dólares. "Solamente darse cuenta, 2005 había un poquito de inflación, no falta dólar, ahora falta dólar. En febrero todavía no sentíamos, pero ahora como los agroquímicos suben, sí sentimos por la falta del dólar, los medicamentos suben por la falta de dólar y eso afecta", apuntó.

El Gobierno "está bien asesorados por los gringos", según Morales. Luis "Almagro [secretario de la OEA], el golpista de 2019, [está] apoyando a Lucho Arce, la embajada [de Estados Unidos está] apoyando al Lucho. Cuando había golpe de 2019 Almagro golpista y la embajada de Estados Unidos de Donald Trump festejando el golpe de Estado, festejando mi salida y ahora los gringos [están] apoyando a Lucho", señaló.

Morales fue uno de los primeros que alertó desde sus redes sociales sobre el levantamiento armado del pasado miércoles, cuando tropas con tanques, encabezadas por Zúñiga, asediaron el palacio presidencial. Sin embargo, el viernes ya había puesto en duda la versión oficial sobre los planes golpistas del excomandante, quien se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad.

En esa línea, había llamado a investigar a fondo para saber "la verdad" sobre el intento golpista, ya que se preguntó "qué clase de golpe" es uno en el que los ministros pasean "felices" cuando teóricamente ya está en marcha.

De esta manera, el exmandatario se desmarcó por completo del gobierno de quien fue su ministro de Finanzas durante los casi 14 años que estuvo en el poder (2006-2019). En medio de este contexto, los dos referentes políticos se disputan el liderazgo dentro del oficialismo, con miras a la nominación para las presidenciales de 2025.

El gobierno capturó a 21 militares activos, en retiro y civiles, por la sublevación militar, entre ellos los tres excomandantes de las Fuerzas Armadas (ejército, aviación y marina). Según Arce, 14 civiles fueron heridos con balines por los militares que ocuparon la plaza donde está la sede presidencial y de la que se replegaron después de unas horas sin que se registraran choques con las fuerzas leales al gobierno.

Con información de Perfil