Habló el hermano de Loan Peña y apuntó contra su tía Laudelina

José, hermano Loan Peña, fue llamado a declarar por primera vez ante el fiscal federal Mariano de Guzmán, tras 15 días de la desaparición del menor en Corrientes. En una entrevista con los medios, José compartió detalles de su testimonio y expresó su frustración con la investigación y ciertos familiares.

En su testimonio incluyó detalles sobre lo que vio y con quién habló en los días cercanos a la desaparición de Loan. "Me preguntaron qué había visto y con quién había hablado esos días. Conté todo lo que sabía, la verdad", comentó José a A24, quien expresó su sorpresa y descontento por haber sido citado a declarar tan tarde. "Nadie me llamó a declarar hasta ayer, siendo el hermano. Si el comisario me citaba, iba", lamentó.

Almuerzo de la familia Peña, horas antes a que Loan desapareciera. Foto: archivo.

Uno de los aspectos más polémicos de la entrevista fue cuando José, al igual que su padre, apuntó directamente contra su tía, Laudelina Peña, por su comportamiento durante la investigación. "Si la hubiesen detenido desde un principio, la búsqueda hubiese sido más clara. Confundió a todos los medios. Me da bronca lo que hizo. Hablé con ella, no sé por qué dijo una cosa y después otra", expresó José con evidente indignación.

Otro punto de controversia surgió con la revelación de una fotografía por Camila, hija de Laudelina, que nunca antes había sido mencionada. "Nunca dijeron que tenían esa foto. No sé por qué tardaron en dar ese dato. Si ella no tenía culpa de nada, ¿por qué no dar esa foto antes? Mintieron desde un principio todos", agregó José, quien reafirmó su teoría de que Loan "se lo llevaron".

Con información de MDZ