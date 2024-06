El presidente Javier Milei admitió el error de haber insultado al Papa al que supo calificar de “representante del maligno en la tierra”, y reiteró sus críticas a su par de Brasil Luiz Inació Lula da Silva.

"Me equivoqué porque le estaba diciendo algo por pensar distinto o por tener una lectura de las sagradas escrituras que no tengo yo”, aclaró el mandatario.

Según reveló en declaraciones televisivas, el Sumo Pontífice “tiene una visión de las cosas que es directamente opuesta” a la que tiene, pero reconoció que eso “no ameritaba que utilizara los calificativos” que usó.

En la misma línea, continuó: “No tiene por qué comprar mi argumento de Samuel 8 o de San Lucas”.

Asimismo, adjudicó los cuestionamientos de Jorge Bergoglio con “la perspectiva de un jesuita” en la que está formado, y agregó: “Caí en la trampa de creer que era una cuestión de la índole de porque es peronista. Por eso contesté como contesté, pero cuando me fui desasnando sobre el tema de las Sagradas Escrituras lo entendí”.

“Sobre algunas cosas tenemos la misma visión y sobre otras no”, remarcó.

En la previa a la Cumbre del Mercosur, Milei volvió a insultar a Lula da Silva

A días de su viaje a Paraguay, donde dará presente en la Cumbre del Mercosur que tendrá lugar el 8 de julio, el mandatario volvió a criticas a su par de Brasil, Luis Inació Lula da Silva.

“La verdad que es una discusión tan chiquita. Parece una discusión de criaturas preadolescentes. El mismo mecanismo de (Gustavo) Petro, de (Pedro) Sánchez”, clarificó luego de que el líder del Partido de Trabajadores (PT) exigiera que el libertario le pidiera disculpas.

Además, continuó: “Te crees que Lula no hizo cosas parecidas. Petro y Lula hicieron cosas similares, metiéndose activamente en nuestra campaña”.

“Las cosas que dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿que le dije corrupto? ¿acaso no fue preso por corrupto? ¿Que le dije comunista?”, retrucó, y sumó: “¿Acaso no lo es? Desde cuando hay que pedir perdón por decir la verdad o estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no le podemos decir la verdad”.

Por último, acusó a Lula de haber impulsado la “campaña negativa” de Sergio Massa en su contra y pidió “ponerse por encima” de las discusiones en beneficio de la relación entre naciones. “Los que mintieron exigen que se le pida disculpas por haber dicho la verdad, vamos. Hay que ponerse por encima de estas niñedades porque es más importante los intereses de los argentinos y los brasileros que el ego inflamado de algún zurdito”, concluyó.

