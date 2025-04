La política de “seducción” a los kelpers que dispuso Milei genera polémica y rechazos

Fueron poco más de seis minutos los que Javier Milei empleó, en la semi vacía Plaza San Martín, para generar una renovada polémica en torno a la soberanía de las islas Malvinas. En el acto de conmemoración por los caídos en el conflicto bélico, el Presidente fue enfático: transformar a la Argentina en “potencia” hará que “los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”, y que prefieran a la Argentina en lugar de a Gran Bretaña, que controla las islas luego del final de la guerra de 1982 y se ha venido negando sistemáticamente a discutir sobre la soberanía en los distintos foros internacionales.

Al finalizar el discurso, distintos funcionarios del gabinete negaron que se trate de un reconocimiento de los derechos de autodeterminación de los kelpers, que en sucesivas oportunidades (la última fue en 2013) a través de un referéndum, votaron masivamente formar parte de la corona británica. “No se habló solamente de autodeterminación, (Milei) dijo que no vamos a cesar en cuanta mesa o foro con el reclamo diplomático”, expresó en la misma plaza, luego del acto, el ministro de Defensa, Luis Petri, presuroso en relativizar la lectura que, de inmediato, pudo hacerse de las palabras del Presidente.

Del mismo modo, el jefe de gabinete Guillermo Francos expresó a cadena 3: “Lo que él dijo fue que si la Argentina se convirtiera en un país serio, los kelpers elegirían estar más de este lado que del otro, por una cuestión personal”. Enfatizaban como una idea “personal” la frase de Milei, en la que afirmó: buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo”. Entusiasmado, el diputado radical mileista neuquino Pablo Cervi afirmó que “lo que dice el Presidente ya se está dando, los ministros se sientan en los foros más importantes, y eso nos va llevar a negociar desde una posición de fuerza”, decía, en medio de los saludos finales.

Se pareció, de todos modos, a la política de “seducción” de los kelpers, ordenada durante su presidencia por Carlos Menem y ejecutada por su canciller, Guido di Tella, quien incluso llegó a regalar a regalarle ositos Winnie the Poo a los habitantes de las islas, a fin de ganarse su simpatía. Desde el Gobierno, según comentó un alto funcionario, se esforzaron en aclarar que la idea del Presidente fue que “Argentina tiene que cambiar para que las Malvinas vuelvan a ser nuestras”.

Críticas

Desde el kirchnerismo salieron de inmediato las críticas más duras. No hay autodeterminación después de la ocupación y la expulsión. La Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas definió que no resulta aplicable. Milei no lo desconoce, lo entrega y afecta nuestra soberanía, por la que lucharon nuestros héroes de Malvinas”, afirmó el ex canciller Santiago Cafiero en sus redes sociales.

“Milei vuelve a dar entidad a la decisión de los isleños, una forma perversa de habilitar un derecho de autodeterminación que no les corresponde y que la comunidad internacional nunca ha reconocido”, afirmó el ex secretario de Malvinas, Guillermo Carmona. “Milei ha cometido un gravísimo acto de traición que daña la posición de nuestro país y vulnera nuestra soberanía”, agregó. Para el ex diputado mendocino, “es muy grave y delicado lo que ha dicho el Presidente, será necesaria máxima atención de la sociedad argentina sobre las posiciones y pasos que adopte Milei en la cuestión Malvinas”, afirmó el ex funcionario de Alberto Fernández, y prefirió no comentar un eventual “abandono” del reclamo por Malvinas en Naciones Unidas, un foro que Milei ha criticado de modo repetido, a tono con su par norteamericano, Donald Trump.

Desde una postura intermedia, el dirigente de Pro y ex embajador Diego Guelar calificó el discurso de “confuso” y pidió “tener mucho cuidado en estos temas, evidentemente el Presidente está mal asesorado”. En relación al eventual reconocimiento de la autodeterminación de los malvinenses, Guelar afirmó que “la verdadera Argentina potencia es la Argentina integrada al Mercosur, algo que el Presidente ha abandonado. Desde ese lugar se podría modificar en algo nuestra postura negociadora por Malvinas”, dijo a este diario el ex embajador en Estados Unidos, Brasil y China.

La Nación