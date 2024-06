Bajó la inflación: Economista aseguró que se estabiliza el salario y la capacidad de consumo

En conexión con Aries, el economista Álvaro Pérez, se refirió a la inflación, luego que el INDEC diera a conocer los nuevos valores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo de 2024 fue del 4,2%, el valor más bajo desde enero de 2022, cuando había sido del 3,9%. En ese sentido Pérez manifestó que se trata de un dato mucho más natural en relación a cifras que proporcionaba el anterior gobierno y que se da en un contexto desinflacionario.

“Este es el sendero por el que va el país y está buenísimo porque empiezan a cerrar paritarias, por ejemplo la OUCRA que cerró el 11% en junio, con una inflación del 4%, quiere decir que se empieza a recuperar el salario real. Es decir si aumenta el sueldo se recupera el ingreso y el consumo, y eso es muy importante, porque la Argentina viene sufriendo una enorme retracción”, indicó el economista.

Además aseguró que a partir de la aprobación de la Ley Bases en el Senado que ahora regresa a Diputados, se generará más empleo genuino y registrado en el sector privado, tomando en cuenta el RIGI y el blanqueo.

“Esta ley era importante para los mercados, porque le dará ingresos frescos al Gobierno y permitirá que el superávit fiscal se mantenga y se podrá reducir impuestos. Cuando se bajan los tributos se fomenta la inversión”, afirmó.

“Mayor inversión, mejor calidad de empleo, baja de impuestos y suba de inversiones, este debiera ser el círculo virtuoso que debiera encarar la Argentina”, agregó.

En ese sentido, en consonancia al discurso oficialista, aseguró que se debe entender “que a veces debe doler”, a la espera de mejoras en la macroeconomía.

“Hay una etapa de dolor al principio, que no sabemos hasta cuándo será, pero esperemos que sea rápido para todos los argentinos, porque hoy no hay nadie, ni la casta, ni la no casta, ni la clase alta, ni la media, ni la baja, que no esté sufriendo y renegando por precios altos y no poder ajustar ingresos”, culminó.