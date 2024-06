En el programa Pasaron Cosas, el senador nacional por Salta, del bloque Unión por la Patria, Sergio Leavy, reafirmó su voto negativo para el primer proyecto de ley del gobierno libertario, que entre otras cosas prevé la restitución del Impuesto a las Ganancias.

En caso de avanzar la Ley Bases en el Senado, se restituirá dicho tributo para la cuarta categoría con un mínimo no imponible de $1,8 millones para solteros y de $2,2 millones para casados con dos hijos. La eventual reversión golpeará en los bolsillos de los trabajadores con altos salarios, como por ejemplo bancarios, petroleros, transportistas y áreas vinculadas a la exportación.

En tal sentido el senador manifestó que efectivamente dará quorum en la sesión ya que “un voto es fundamental”, en un escenario donde incluso se prevé la posibilidad de un empate con 36 votos, pero que votará por la negativa.

“Uno de los senadores me decía porqué no voto Ganancias si es coparticipable a la Provincia y los municipios, y mi respuesta es: porque nos quedamos sin médicos, no solo en Salta, sino que en el norte”, expresó Leavy.

El senador se explayó al respecto, “porque el médico de la tercera guardia ya empieza a pagar Ganancias, y hoy tenemos médicos que hacen ocho guardias mensuales que no podrían, porque les descuentan un 35%”.

Además, aseguró que si bien el impuesto engrosaría las arcas provinciales y municipales, “también la ley dice que el Impuesto a los Bienes Personales, que hoy es del 2.25% se baje al 0.25% anual, o sea los ricos, que son 950 mil personas que pagan, se les bajaría 900 veces el impuesto”, terminó.