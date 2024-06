Ley Bases: a contramano de Lousteau, senador de la UCR aseguró que su bloque acompañará al oficialismo

De cara al debate por la ley Bases este miércoles, el senador de la UCR Víctor Zimmerman desestimó este lunes el dictamen que presentó el titular de su partido, Martín Lousteau, y aseguró que su bloque acompañará el proyecto del oficialismo.

"Voy a apoyar el dictamen que ya firmamos. Desde la UCR somos propositivos. Propusimos un sinnúmero de modificaciones, varias de ellas fueron incorporadas y otras no como corresponde a quien conduce y es oficialismo", explicó el chaqueño.



En diálogo con Radio Splendid AM 990, Zimmermann consideró que la ley Bases "va a tener un acompañamiento general y va a tener un debate muy intenso en particular", en referencia a los capítulos que todavía generan conflicto entre los senadores.

En cuanto a su votación, sostuvo que acompañará la iniciativa oficialista porque "hay que darle los instrumentos al presidente (Javier Milei) para que pueda ejecutar las políticas que necesita, y darle los instrumentos a los gobernadores", dijo sobre la ley Bases y el paquete fiscal.

"No sólo nuestros gobernadores están pidiendo el paquete fiscal. Si vos hablás con gobernadores del peronismo también necesitan los recursos", explicó el radical.

Martín Lousteau presentó un dictamen de minoría

El senador radical presentó este viernes su dictamen de minoría para la sesión del próximo miércoles a las 10 en la Cámara alta. Lousteau no tiene asegurado el tratamiento de su proyecto, dado que la redacción que acordó el oficialismo tiene la prioridad de votación al ser mayoritario.

Sin embargo, en la misma sesión los senadores podrían dar marcha atrás con su acompañamiento al texto del Gobierno y definirse por aprobar la iniciativa del presidente de la UCR. Se vote como se vote, Diputados definirá el futuro de una ley Bases que regresará muy distinta a cómo salió de ese recinto.

El dictamen de Lousteau incluye una serie de reformas a la ley Bases y al paquete fiscal que los senadores solicitaron al firmar el despacho mayoritario en disidencia.

Con información de Ámbito