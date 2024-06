En el marco del Centenario de Tartagal, este miércoles legisladores provinciales se trasladarán a la localidad para realizar una sesión atípica fuera del recinto.

En Estilo Desafío por Aries la diputada por San Martin Gladys Paredes, si bien calificó el momento como “inédito para el departamento”, señaló que no será una sesión ordinaria sino de homenajes.

“Esta sesión, tanto de Diputados como Senadores, es únicamente una sesión homenaje. No vamos a debatir, no vamos a tratar proyectos ni de ley ni de declaración, por eso es algo no típico para la Cámara, no se puede realizar una sesión normal por una cuestión de todo lo que está detrás de la Cámara en cuanto a asesores y archivos. Va a ser de homenaje, donde los seis diputados vamos a presentar dos homenajes a instituciones o a personas del departamento”, explicó.

Consultada sobre los desafíos que plantea la localidad en el aniversario, Paredes instó a aplicar políticas nacionales y provinciales que re incentiven la producción de petróleo y gas.