“El Pacto de Güemes es una convocatoria amplia y plural a todos los salteños, como debe ser cuando se defienden los intereses de la provincia, sin banderías políticas”, expresó el gobernador Gustavo Sáenz durante la reunión que encabezó en Cerrillos con diputados y senadores provinciales.

Luego de agradecer la presencia de los legisladores, Gustavo Sáenz celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación para reclamarle a la tabacalera Sarandí que cumpla con el impuesto mínimo a los cigarrillos, una petición que llevó adelante el gobernador de Salta. Y haciendo un parangón dijo: “Acá tienen un gobernador que plantea por un lado un Pacto y además demuestra que defiende los intereses de los salteños”.

En esta línea consideró que “hay cosas que nos tienen que unir porque son básicas y posibilitarán que nuestra provincia pueda crecer de manera armónica y simétrica en todos y cada uno de los municipios”.

Este el fundamento de las obras prioritarias demandadas a Nación y por ello dijo que no entiende “a algunos que no acompañan o que no están de acuerdo con este pacto que lo único hace es rendirle homenaje al general Martín Miguel de Güemes demandando una Patria más justa y equitativa”.

Sáenz le pidió a los legisladores que socialicen los puntos clave en sus pueblos y adelantó que hará lo mismo en distintas plazas de la provincia: “Es importante que nuestra gente escuchen de qué se trata este Pacto y qué es lo que se busca”.

“Este no es un pacto político, sino en homenaje, honor y respeto al legado que nos dejó el General Güemes: defender los intereses de la Patria chica”, añadió.

Y agregó: “Es un pacto para recuperar las obras gestionadas y que son fundamentales” como viviendas, la planta depuradora sur de Capital, la planta depuradora de Cafayate, planta de tratamiento de residuos de Orán, alteo de dique El Limón, edificios escolares, aeropuerto de Salta, gasoducto de Valles Calchaquíes, reversión del gasoducto Norte, rutas estratégicas como la 9/34, 51 y 86; puente y circunvalación de Vaqueros; ruta Embarcación – Orán; nodo logístico y puerto seco de Güemes; ramales C14, C15; planta fotovoltaica de Luracatao, interconexión Olacapato – Cauchari; línea alta tensión San Agustín – Campo Quijano – Salta, entre otras.

Durante el encuentro, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo Ricardo Villada explicó la agenda de las próximas convocatorias. En tanto la bienvenida al encuentro estuvo a cargo del presidente de Diputados Esteban Amat y el presidente del Senado Antonio Marocco.