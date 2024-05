Por irregularidades, postergaron las elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

En el programa Agenda Abierta, Juan Pablo López López, actual presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y candidato a su reelección por la Lista Verde, brindó información sobre las elecciones en el organismo y acercó las propuestas de la agrupación así como la invitación a los colegiados para el próximo 7 de junio desde las 8 hasta las 18 hrs.

Se elegirán los miembros del Consejo Directivo, 15 titulares y 15 suplentes y miembros del Tribunal de Ética, que están separados en tres salas: contadores, Lic. en administración de empresa y Lic. en economía. Ocurre lo mismo con la comisión técnica y fiscalizadora. En total 3.500 profesionales están habilitados para votar.

“Se suspendió y postergó porque nosotros como Lista Verde hicimos impugnaciones a los candidatos de la lista Azul y Blanca, colegas que no cumplían con los requisitos para poder ser candidatos como los cinco años de antigüedad o deudas con la matrícula de diciembre del 2023 y se subieron listas con colegas que no habían sido incorporados el 16 de mayo. La Junta Electoral no nos había respondido”, explicó López López.

Según relató, se debió intimar a la Junta para que se expida, y en una reunión mantenida el viernes pasado junto a los apoderados se acordó que las tres agrupaciones puedan presentarse igualmente, pero se habilitó para que los colegas puedan sufragar en cualquiera de las cinco delegaciones del interior, Tartagal, Orán, Rosario de la Frontera, Metán y Cafayate.

“Con esto hemos permitido que los colegas independientemente de donde vivan o residan puedan votar donde quieran. Esa flexibilidad nos viene muy bien a nosotros”, terminó.

A su turno, Daniel Cáseres, candidato de la Lista Azul, Unidad Profesional, señaló que representa a un grupo de jóvenes profesionales que busca la representación de la mayor parte de la matrícula y un “más consenso en la conducción”.

Respecto a las propuestas, señaló que la prioridad será la participación del sector privado en la toma de decisiones y la jerarquización del título en la esfera pública.

“Los consultores privados quieren mayor participación, porque muchas cosas que se deciden, se hace desde una mesa directiva que no tiene la vivencia diaria del profesional, entonces la idea es generar comisiones generales con representantes de cada uno de los estudios, plantear la problemática y determinar las alternativas de solución”.

En la administración pública afirmó que la problemática de fondo es la jerarquización del título porque “hay profesionales que están realizando labores netamente administrativas, y la intención es ubicarlos en el ámbito y gestión que deben realizar y esto será más beneficioso para la sociedad”, cerró.