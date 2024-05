Minería: los controles en la puna “pueden mejorar”, reconoció De Los Ríos

En diálogo con Aries, el ministro de la Producción, Martín de los Ríos, reconoció que siempre se pueden mejorar los controles en la Puna y la minería, especialmente en la cadena secundaria de subcontrataciones, luego que un trabajador del Proyecto Mariana falleciera en condiciones que aún se investigan.

El fin de semana pasado, un trabajador del Proyecto Mariana, en el Salar de Llullaillaco, empleado de la empresa Moncho Construcciones, falleció y según trascendió, llevaba varios días sufriendo complicaciones respiratorias. En tal sentido, el Ministro de la Producción, para acercar tranquilidad a los salteños aseguró que “todos los protocolos funcionaron y que no se violó ningún deber”.

“Todos compartimos la tristeza por este trabajador, no obstante en todos los informes e investigaciones que llevamos adelante, dijeron que es un paciente que se descompensó. Inmediatamente fue trasladado a Tolar Grande, desde donde iba a ser llevado en el avión sanitario a Salta, -justamente porque la empresa que cubre a los trabajadores de china Ganfeng tiene previstos estos servicios- , pero en el camino se descompensó. Los protocolos funcionarios”, relató el funcionario.

El titular de la cartera de la Producción afirmó que se trató de “un triste deceso, en principio no imputable a nadie”. “También se dio intervención a la policía y a la fiscalía de turno y se dispuso su traslado a la morgue a fin de investigar exacta las causas del fallecimiento”.

“Tenemos todos los informes, para llevar tranquilidad a las familias que no se violó ningún deber”, aclaró.

Si bien no es competencia de su cartera, consultado por los controles afirmó que “siempre se puede mejorar, y lo digo como Gobierno, no importa si es Secretaría de Trabajo o Ministerio de Producción, nosotros tenemos que ser celosos custodios que se cumplan los procedimientos y normas”.

“Tengamos en cuenta que hay muchos proyectos en La Puna, donde hay hermanos trabajando y hay que ser más diligentes en el control de las cosas que allí ocurren, no tanto por las empresas mineras en sí, sino por la cadena de sub contrataciones. Se debe controlar el debido comportamiento en cada uno de esos proveedores de servicios”, terminó.