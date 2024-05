Para la canciller Mondino "es una anécdota" el conflicto diplomático con España

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, trató de bajarle el tono al conflicto diplomático con España luego de que el presidente español Pedro Sánchez decidiera retirar a la embajadora en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, en medio de fuertes cruces con el mandatario Javier Milei. Mondino consideró: "Esto es una anécdota, no afecta la relación".

Mondino dijo: "La relación personal entre los líderes de un país no puede afectar a la sociedad o comunidad. Es un tema interno político y desde el punto de vista de las relaciones exteriores no debería afectar en los próximos 20 o 30 años", en su presentación en el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La canciller explicó que "las inversiones se manejan de otra manera" al ser de largo plazo, que tanto la comunidad argentina en España como la española en la Argentina "son enormes" y que no deberían verse afectadas.

Mondino dijo en relación a las declaraciones de Milei que escalaron el conflicto diplomático: "Me sorprendió lo que pasó. Es algo muy lateral donde no se nombra a nadie en particular. Es una frase que no merece a nada. No es ni un agravio a España, ni un agravio a una persona en España, pero cada uno lo interpreta como quiere".

Con información de TN