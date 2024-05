Más de 120 personas viven en situación de calle en Salta, según la Policía

La Policía desde el 2020 ya no realiza el Operativo Abrigo, por medio del cual acondicionaba espacios en distintos zonas de la ciudad, para la asistencia de las personas en situación de calle en época de bajas temperaturas.

“La Policía ya no hace el operativo de protección y abrigo por una cuestión lógica que no es compatible con la función inicial del policía y las estructuras que teníamos no eran acordes”, explicó en Aries el jefe de prensa de la Policía, Miguel Velardez.

A los fines de conocer el volumen de personas en situación de calle en la ciudad, Velardez informó que se hizo un relevamiento a principios de año y se detectó a más de 120, cifra que va en aumento advirtió.

Por esto, celebró los próximos anuncios del municipio Capital y de la Provincia por la puesta en marcha de refugios.

“En el día de hoy habrá anuncios sobre la puesta en funcionamiento pronta de los albergues ya van a tener la asistencia que corresponde de las áreas que tienen injerencia”, manifestó.

Finalmente, sobre el rol de la policía en este nuevo contexto, Velardez dijo que a través de los llamados al 911 derivarán la llamada al área que corresponda.