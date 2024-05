Invitan a niños y adolescentes a ser “payasitos mediquin”

La Fundación Payasos Mediquin, una organización de payasos de hospital terapéutico y comunitario, abre una nueva convocatoria de formación gratuita para niños y niñas desde los 5 años y adolescentes hasta 15 años, para integrar el grupo de “payasitos”.

“Los niños no realizan una labor específicamente de hospital, sino una más social. A través del juego, del deporte, de la vida en la naturaleza, enseñamos valores, pero siempre teniendo el cuidado del niño, sabiendo sus límites de no exponerlo física, ni psicológicamente a situaciones que pueden ser complicadas para ellos”, expresó en diálogo con No es una tarde cualquiera por Aries, Marcelo Torres Durand.

El curso de formación certificado, se realizará el 24 de mayo – en jornada única- de 18:30 a 22: 00 horas, en los salones de la fundación Copaipa (Alvarado 51).

Actualmente la Fundación cuenta aproximadamente con 80 payasitos y 60 adultos que cumplen una capacitación más larga y profunda para desempeñarse en hospitales, hogares de niños y ancianos, actividades comunitarias, cárceles, entre otras instituciones.

“El payaso está preparado, hacemos una formación de tres meses, donde ven filosofía, psicología, prevención, dominio de elementos para poder ingresar a un hospital, bioseguridad. Es a través del payaso que la persona puede llegar y acompañar a personas que se encuentran hospitalizadas o institucionalizadas”, explicó.

Torres relató que la Fundación se formó a partir de la experiencia de acompañar a Jorge Guaymás, un chicoanense que padeció una enfermedad terminal.

“Jorgito nos hizo ver que en el amor al prójimo no tiene que haber tantas estructuras. Antes de fallecer nos dijo que todo lo que habíamos logrado con él de acompañarlo, le habíamos cambiado un poco su dolor, entonces decidimos fundar nuestra propia organización en Salta, porque entonces pertenecíamos a una organización nacional”, relató.